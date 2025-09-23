31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
المغرب.. تطورات جديدة في قضية "الطفل الراعي"
Lebanon 24
23-09-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت قضية "الطفل
الراعي
" في
المغرب
تطورًا جديدًا وحاسمًا، بعدما أصدر
قاضي التحقيق
بمحكمة
الاستئناف
في مدينة الرشيدية قرارًا باستخراج جثمان الطفل محمد بويسلخن، لإخضاعه لمعاينة وتشريح طبي جديد.
Advertisement
وجاء هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق، استجابة لمطالب أسرة الضحية التي طالبت بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما شككت منذ البداية في فرضية الوفاة الطبيعية، وأصرت على وجود ملابسات غامضة تستدعي التوضيح.
المحامي صبر الحو، ممثل عائلة الضحية، أكد أن القاضي وافق على طلبين أساسيين للأسرة: الأول يتمثل في إعادة فتح قبر الطفل وإجراء تشريح جديد لجثته بهدف التحقق من وجود أي علامات ضرب أو جروح أو آثار اعتداء. أما الطلب الثاني فيتعلق بالاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين ترى الأسرة أن شهاداتهم ضرورية لكشف الحقيقة.
وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن هذا التطور القضائي يُعد نقطة تحول محورية في القضية، التي بدأت تأخذ أبعادًا جنائية، خصوصًا بعدما انتشرت عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
روايات مبكرة تُرجّح فرضية الانتحار، الأمر الذي زاد من الغموض والجدل.
القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"الطفل الراعي" أثارت تعاطفًا واسعًا في المغرب، إذ أصبح اسم الضحية رمزًا لمعاناة فئة الأطفال
القرويين
الذين يعيشون ظروفًا قاسية. وما زال الشارع
المغربي
يترقب نتائج التحقيقات الجديدة التي قد تُغير مسار القضية بالكامل.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"
Lebanon 24
مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"
23/09/2025 17:02:31
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"
23/09/2025 17:02:31
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
23/09/2025 17:02:31
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل تسليمه لدار رعاية.. تطورات جديدة في قضية ابن محمد رمضان
Lebanon 24
قبل تسليمه لدار رعاية.. تطورات جديدة في قضية ابن محمد رمضان
23/09/2025 17:02:31
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
مواقع التواصل الاجتماعي
محكمة الاستئناف
قاضي التحقيق
الاستئناف
القرويين
الكشف عن
المغربي
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
08:56 | 2025-09-23
23/09/2025 08:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
Lebanon 24
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
05:00 | 2025-09-23
23/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
04:25 | 2025-09-23
23/09/2025 04:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شح الإمكانات.. مسرح سلمية السورية ينهض من جديد
Lebanon 24
رغم شح الإمكانات.. مسرح سلمية السورية ينهض من جديد
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة
Lebanon 24
مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة
00:30 | 2025-09-23
23/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:56 | 2025-09-23
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
05:00 | 2025-09-23
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
04:25 | 2025-09-23
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
02:00 | 2025-09-23
رغم شح الإمكانات.. مسرح سلمية السورية ينهض من جديد
00:30 | 2025-09-23
مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة
23:00 | 2025-09-22
في أميركا.. نمر يقتل حارسًا في محمية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24