بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!

Lebanon 24
23-09-2025 | 08:56
أدانت محكمة أميركية اليوم رجلاً من جاكسونفيل بولاية فلوريدا بقتل زوجته عام 2021، بعد أن اتهمها بممارسة سحر الفودو ضده.
وذكرت وزارة الدفاع أن الضحية، التي ورد ذكرها باسم "كاثرين" فقط في بيان مكتب المدعي العام ميليسا نيلسون، قتلت في 20 ايار 2021 داخل منزلها أثناء وجود طفلها معها.

 
وأشار الزوج، ساميجو هيمانز، للشرطة إلى أنه ضرب زوجته على الرأس باستخدام أنبوب معدني، مدعيًا أن الحادث جاء بعد "سنوات من ممارستها طقوس الفودو ضده".


وأكدت التحقيقات أنه لم يحدث أي شجار أو صراع سابق بين الزوجين قبل الهجوم.


وذكرت الشرطة أن الضحية البالغة من العمر 33 عامًا تعرضت لصدمات شديدة في الرأس، وعُثر عليها ميتة عند استجابة الشرطة لبلاغ الوفاة.


وكانت كاثرين، المعروفة باسم كاثرين لي جاكسون بحسب مقربين منها، أمًا حنونة ومدربة رياضية، وتركز على الهوايات الإبداعية مثل الفن، الحياكة، والطبخ، كما حرصت على إضفاء البهجة على أحبائها بهدايا مبتكرة.


وترك الهجوم وراءه ابنها، فيما وُجهت إلى هيمانز تهمة القتل من الدرجة الثانية، ولم يُعلن بعد عن موعد النطق بالحكم.
