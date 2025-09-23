قصة صادمة… رجل احتجز ابنة زوجته وأنجب منها 3 أولاد!



ووفق صحيفة ميل، أنكر الرجل البالغ 51 عامًا جميع التهم خلال التحقيق، مدّعيًا أنه "يعيش من أجل عائلته". لكن الضحية تمكنت أخيرًا من الفرار بعدما استأذنت لمراجعة عيادة صحية، لتتجه مباشرة إلى مركز الشرطة وتروي تفاصيل مأساتها.





الشابة أوضحت أن المعتدي لم يكتفِ باغتصابها، بل أجبرها أيضًا على ممارسة الجنس مع غرباء، موثقًا تلك الجرائم بالصوت والصورة، وزرع كاميرات لمراقبتها داخل المنزل.



وعقب بلاغها، نفذت الشرطة مداهمة في أحد المجمعات السكنية بمدينة أروكاريا، حيث ضبطت مقاطع فيديو وصورًا تثبت الاعتداءات داخل هاتف المتهم، ليُعتقل على الفور.



وأكدت الضحية أن عدد الرجال الذين أُجبرت على مضاجعتهم يفوق الثلاثين، وأن تلك الاعتداءات كانت تتكرر بشكل كل بضعة أشهر.



وذكرت التحقيقات أن الرجل كان يهددها دائمًا بالقول: "إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد، وفراقنا يعني الموت".

كما كشفت الشرطة أنه واصل مطاردتها بالاتصالات والرسائل حتى بعد هروبها، بينها أكثر من 30 مكالمة و15 رسالة صوتية تحمل تهديدات مباشرة.



المتهم يواجه الآن سبع تهم رئيسية، من بينها الاغتصاب، والاحتجاز القسري، والعنف النفسي، وقد تصل الأحكام بحقه إلى السجن أكثر من 100 عام في حال إدانته.



في المقابل، تم نقل الضحية وأطفالها إلى مكان آمن مع دراسة إجراءات وقائية لضمان حمايتهم.