Advertisement

منوعات

قصة صادمة… رجل احتجز ابنة زوجته وأنجب منها 3 أولاد!

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1420534-638942464619573926.png
Doc-P-1420534-638942464619573926.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزّت جريمة مروّعة الرأي العام في البرازيل، بعدما كشفت شابة تبلغ 29 عامًا أنها قضت أكثر من عقدين رهينة داخل منزل زوج والدتها السابق، الذي احتجزها منذ أن كانت في السابعة من عمرها، واعتدى عليها جنسيًا مرارًا وأنجبت منه ثلاثة أطفال تحت وطأة الاغتصاب والإكراه.
Advertisement


ووفق صحيفة ديلي ميل، أنكر الرجل البالغ 51 عامًا جميع التهم خلال التحقيق، مدّعيًا أنه "يعيش من أجل عائلته". لكن الضحية تمكنت أخيرًا من الفرار بعدما استأذنت لمراجعة عيادة صحية، لتتجه مباشرة إلى مركز الشرطة وتروي تفاصيل مأساتها.


الشابة أوضحت أن المعتدي لم يكتفِ باغتصابها، بل أجبرها أيضًا على ممارسة الجنس مع غرباء، موثقًا تلك الجرائم بالصوت والصورة، وزرع كاميرات لمراقبتها داخل المنزل.

كما أجبرها على "الزواج" منه بعد انفصاله عن والدتها، وحملت بطفلها الأول حين كانت في السادسة عشرة.
وعقب بلاغها، نفذت الشرطة مداهمة في أحد المجمعات السكنية بمدينة أروكاريا، حيث ضبطت مقاطع فيديو وصورًا تثبت الاعتداءات داخل هاتف المتهم، ليُعتقل على الفور.

وأكدت الضحية أن عدد الرجال الذين أُجبرت على مضاجعتهم يفوق الثلاثين، وأن تلك الاعتداءات كانت تتكرر بشكل دوري كل بضعة أشهر.

وذكرت التحقيقات أن الرجل كان يهددها دائمًا بالقول: "إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد، وفراقنا يعني الموت".
كما كشفت الشرطة أنه واصل مطاردتها بالاتصالات والرسائل حتى بعد هروبها، بينها أكثر من 30 مكالمة و15 رسالة صوتية تحمل تهديدات مباشرة.

المتهم يواجه الآن سبع تهم رئيسية، من بينها الاغتصاب، والاحتجاز القسري، والعنف النفسي، وقد تصل الأحكام بحقه إلى السجن أكثر من 100 عام في حال إدانته.

في المقابل، تم نقل الضحية وأطفالها إلى مكان آمن مع دراسة إجراءات وقائية لضمان حمايتهم.
مواضيع ذات صلة
كانا برفقة ابنتيهما.. مجرم قتل رجل وزوجته
lebanon 24
23/09/2025 21:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض
lebanon 24
23/09/2025 21:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
lebanon 24
23/09/2025 21:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
lebanon 24
23/09/2025 21:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الصوت والصورة

البرازيل

لي مي

مارس

دوري

بالا

ديلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:26 | 2025-09-23
11:44 | 2025-09-23
08:56 | 2025-09-23
05:00 | 2025-09-23
04:25 | 2025-09-23
03:30 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24