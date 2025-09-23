30
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قصة صادمة… رجل احتجز ابنة زوجته وأنجب منها 3 أولاد!
Lebanon 24
23-09-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزّت جريمة مروّعة الرأي العام في
البرازيل
، بعدما كشفت شابة تبلغ 29 عامًا أنها قضت أكثر من عقدين رهينة داخل منزل زوج والدتها السابق، الذي احتجزها منذ أن كانت في السابعة من عمرها، واعتدى عليها جنسيًا مرارًا وأنجبت منه ثلاثة أطفال تحت وطأة الاغتصاب والإكراه.
Advertisement
ووفق صحيفة
ديلي
ميل، أنكر الرجل البالغ 51 عامًا جميع التهم خلال التحقيق، مدّعيًا أنه "يعيش من أجل عائلته". لكن الضحية تمكنت أخيرًا من الفرار بعدما استأذنت لمراجعة عيادة صحية، لتتجه مباشرة إلى مركز الشرطة وتروي تفاصيل مأساتها.
الشابة أوضحت أن المعتدي لم يكتفِ باغتصابها، بل أجبرها أيضًا على ممارسة الجنس مع غرباء، موثقًا تلك الجرائم بالصوت والصورة، وزرع كاميرات لمراقبتها داخل المنزل.
كما أجبرها على "الزواج" منه بعد انفصاله عن والدتها، وحملت بطفلها الأول حين كانت في السادسة عشرة.
وعقب بلاغها، نفذت الشرطة مداهمة في أحد المجمعات السكنية بمدينة أروكاريا، حيث ضبطت مقاطع فيديو وصورًا تثبت الاعتداءات داخل هاتف المتهم، ليُعتقل على الفور.
وأكدت الضحية أن عدد الرجال الذين أُجبرت على مضاجعتهم يفوق الثلاثين، وأن تلك الاعتداءات كانت تتكرر بشكل
دوري
كل بضعة أشهر.
وذكرت التحقيقات أن الرجل كان يهددها دائمًا بالقول: "إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد، وفراقنا يعني الموت".
كما كشفت الشرطة أنه واصل مطاردتها بالاتصالات والرسائل حتى بعد هروبها، بينها أكثر من 30 مكالمة و15 رسالة صوتية تحمل تهديدات مباشرة.
المتهم يواجه الآن سبع تهم رئيسية، من بينها الاغتصاب، والاحتجاز القسري، والعنف النفسي، وقد تصل الأحكام بحقه إلى السجن أكثر من 100 عام في حال إدانته.
في المقابل، تم نقل الضحية وأطفالها إلى مكان آمن مع دراسة إجراءات وقائية لضمان حمايتهم.
مواضيع ذات صلة
كانا برفقة ابنتيهما.. مجرم قتل رجل وزوجته
Lebanon 24
كانا برفقة ابنتيهما.. مجرم قتل رجل وزوجته
23/09/2025 21:30:15
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض
Lebanon 24
لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض
23/09/2025 21:30:15
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
23/09/2025 21:30:15
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
23/09/2025 21:30:15
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الصوت والصورة
البرازيل
لي مي
مارس
دوري
بالا
ديلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضحته الكاميرا.. رئيس يتعاطى "النيكوتين" خلسة!
Lebanon 24
فضحته الكاميرا.. رئيس يتعاطى "النيكوتين" خلسة!
13:26 | 2025-09-23
23/09/2025 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات محرجة لترامب في الأمم المتحدة
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات محرجة لترامب في الأمم المتحدة
11:44 | 2025-09-23
23/09/2025 11:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
08:56 | 2025-09-23
23/09/2025 08:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
Lebanon 24
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
05:00 | 2025-09-23
23/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
04:25 | 2025-09-23
23/09/2025 04:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:26 | 2025-09-23
فضحته الكاميرا.. رئيس يتعاطى "النيكوتين" خلسة!
11:44 | 2025-09-23
بالفيديو.. لحظات محرجة لترامب في الأمم المتحدة
08:56 | 2025-09-23
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
05:00 | 2025-09-23
Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا
04:25 | 2025-09-23
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
03:30 | 2025-09-23
المغرب.. تطورات جديدة في قضية "الطفل الراعي"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24