تتعلق بتشارلي كيرك.. ستاربكس تطرد موظفاً كتب رسالة مهينة لزبونة (صورة)

صُدمت زبونة في أوهايو بعد أن وجدت عبارة مسيئة مكتوبة على كوب مشروبها في فرع ستاربكس داخل متجر كروجر.الزبونة أوتمن بيركنز قالت لقناة " ديجيتال" إنها طلبت مشروبًا بنكهة النعناع مع حبتين من العسل مساء الأحد، وطلبت أن يُكتب عليه اسم المعلق المحافظ الراحل تشارلي كيرك. لكنها فوجئت بعبارة "المشروب المُفضل للعنصريين" مكتوبة بخط عريض على الكوب.بيركنز علّقت قائلة: "حان الوقت ليتوقف الناس عن هذا الهراء… ليس علينا الاتفاق على كل شيء، لكننا نحترم بعضنا البعض".وأكد مدير المتجر أن الموظف اعترف بكتابة الرسالة وتم فصله فورًا. وقالت بيركنز إنها تؤيد قرار الطرد، واعتبرت أن مثل هذا السلوك لا يمكن التساهل معه.، أدان متحدث باسم ستاربكس الحادث، مؤكدًا أن ما حدث "غير مقبول" وأن للشركة سياسات واضحة تحظر الرسائل السلبية للحفاظ على بيئة ترحيبية.تأتي هذه الواقعة بعد أيام من مقتل الناشط تشارلي كيرك (31 عامًا) بالرصاص خلال فعالية جامعية في .