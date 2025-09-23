27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تتعلق بتشارلي كيرك.. ستاربكس تطرد موظفاً كتب رسالة مهينة لزبونة (صورة)
Lebanon 24
23-09-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صُدمت زبونة في أوهايو بعد أن وجدت عبارة مسيئة مكتوبة على كوب مشروبها في فرع ستاربكس داخل متجر كروجر.
الزبونة أوتمن بيركنز قالت لقناة "
فوكس نيوز
ديجيتال" إنها طلبت مشروبًا بنكهة النعناع مع حبتين من العسل مساء الأحد، وطلبت أن يُكتب عليه اسم المعلق المحافظ الراحل تشارلي كيرك. لكنها فوجئت بعبارة "المشروب المُفضل للعنصريين" مكتوبة بخط عريض على الكوب.
Advertisement
بيركنز علّقت قائلة: "حان الوقت ليتوقف الناس عن هذا الهراء… ليس علينا الاتفاق على كل شيء، لكننا نحترم بعضنا البعض".
وأكد مدير المتجر أن الموظف اعترف بكتابة الرسالة وتم فصله فورًا. وقالت بيركنز إنها تؤيد قرار الطرد، واعتبرت أن مثل هذا السلوك لا يمكن التساهل معه.
من جهته
، أدان متحدث باسم ستاربكس الحادث، مؤكدًا أن ما حدث "غير مقبول" وأن للشركة سياسات واضحة تحظر الرسائل السلبية للحفاظ على بيئة ترحيبية.
تأتي هذه الواقعة بعد أيام من مقتل الناشط تشارلي كيرك (31 عامًا) بالرصاص خلال فعالية جامعية في
ولاية يوتا
.
مواضيع ذات صلة
ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما
Lebanon 24
ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما
24/09/2025 01:15:15
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يكشف فحوى آخر رسالة تلقاها من شارلي كيرك قبل اغتياله
Lebanon 24
ترامب يكشف فحوى آخر رسالة تلقاها من شارلي كيرك قبل اغتياله
24/09/2025 01:15:15
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من مقتله.. تشارلي كيرك إلى وجّه رسالة إلى خصمه وهذا مضمونها
Lebanon 24
قبل يوم من مقتله.. تشارلي كيرك إلى وجّه رسالة إلى خصمه وهذا مضمونها
24/09/2025 01:15:15
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مقتله بساعات... رسالة من زوجة تشارلي كيرك تثير الجدل!
Lebanon 24
قبل مقتله بساعات... رسالة من زوجة تشارلي كيرك تثير الجدل!
24/09/2025 01:15:15
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية يوتا
فوكس نيوز
من جهته
لي كي
بعبار
تابت
جامع
شارل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أم تصاب بشلل جزئي بعد تثاؤبها القسري
Lebanon 24
أم تصاب بشلل جزئي بعد تثاؤبها القسري
16:41 | 2025-09-23
23/09/2025 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:05 | 2025-09-23
23/09/2025 04:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل إغرائها بهدايا قيمة.. أستاذ عربي يتحرش بطالبته
Lebanon 24
مقابل إغرائها بهدايا قيمة.. أستاذ عربي يتحرش بطالبته
15:39 | 2025-09-23
23/09/2025 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. قرار تاريخي يخص المرأة في السعودية
Lebanon 24
بالفيديو.. قرار تاريخي يخص المرأة في السعودية
14:49 | 2025-09-23
23/09/2025 02:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
Lebanon 24
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
14:28 | 2025-09-23
23/09/2025 02:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:41 | 2025-09-23
أم تصاب بشلل جزئي بعد تثاؤبها القسري
16:05 | 2025-09-23
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
15:39 | 2025-09-23
مقابل إغرائها بهدايا قيمة.. أستاذ عربي يتحرش بطالبته
14:49 | 2025-09-23
بالفيديو.. قرار تاريخي يخص المرأة في السعودية
14:28 | 2025-09-23
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
13:26 | 2025-09-23
فضحته الكاميرا.. رئيس يتعاطى "النيكوتين" خلسة!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24