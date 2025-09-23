Advertisement

منوعات

تتعلق بتشارلي كيرك.. ستاربكس تطرد موظفاً كتب رسالة مهينة لزبونة (صورة)

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1420698-638942675535122075.png
Doc-P-1420698-638942675535122075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صُدمت زبونة في أوهايو بعد أن وجدت عبارة مسيئة مكتوبة على كوب مشروبها في فرع ستاربكس داخل متجر كروجر.

الزبونة أوتمن بيركنز قالت لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" إنها طلبت مشروبًا بنكهة النعناع مع حبتين من العسل مساء الأحد، وطلبت أن يُكتب عليه اسم المعلق المحافظ الراحل تشارلي كيرك. لكنها فوجئت بعبارة "المشروب المُفضل للعنصريين" مكتوبة بخط عريض على الكوب.
Advertisement

بيركنز علّقت قائلة: "حان الوقت ليتوقف الناس عن هذا الهراء… ليس علينا الاتفاق على كل شيء، لكننا نحترم بعضنا البعض".

وأكد مدير المتجر أن الموظف اعترف بكتابة الرسالة وتم فصله فورًا. وقالت بيركنز إنها تؤيد قرار الطرد، واعتبرت أن مثل هذا السلوك لا يمكن التساهل معه.

من جهته، أدان متحدث باسم ستاربكس الحادث، مؤكدًا أن ما حدث "غير مقبول" وأن للشركة سياسات واضحة تحظر الرسائل السلبية للحفاظ على بيئة ترحيبية.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من مقتل الناشط تشارلي كيرك (31 عامًا) بالرصاص خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا.
مواضيع ذات صلة
ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما
lebanon 24
24/09/2025 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف فحوى آخر رسالة تلقاها من شارلي كيرك قبل اغتياله
lebanon 24
24/09/2025 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل يوم من مقتله.. تشارلي كيرك إلى وجّه رسالة إلى خصمه وهذا مضمونها
lebanon 24
24/09/2025 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مقتله بساعات... رسالة من زوجة تشارلي كيرك تثير الجدل!
lebanon 24
24/09/2025 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية يوتا

فوكس نيوز

من جهته

لي كي

بعبار

تابت

جامع

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:41 | 2025-09-23
16:05 | 2025-09-23
15:39 | 2025-09-23
14:49 | 2025-09-23
14:28 | 2025-09-23
13:26 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24