منوعات

أم تصاب بشلل جزئي بعد تثاؤبها القسري

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:41
Doc-P-1420699-638942677641475358.png
Doc-P-1420699-638942677641475358.png photos 0
في حادثة غريبة، أصيبت هايلي بلاك (36 عامًا)، أم لثلاثة أطفال من بريطانيا، بشلل جزئي بعدما حاولت تقليد تثاؤب طفلتها حديثة الولادة.
هايلي روت لصحيفة "ذا صن" أنها استيقظت فجرًا لتحضير زجاجة رضاعة لطفلتها، ولاحظت تثاؤبها فقررت تقليدها، لكنها شعرت فورًا بصدمة كهربائية في نصف جسدها. وأضافت: "كان الأمر أشبه بنوبة صرع في نصف جسدي".

استدعى زوجها سيارة الإسعاف بعد أن لاحظ الألم الشديد الذي أصابها، ووصفت هايلي رحلة النقل للمستشفى بأنها كانت "مؤلمة للغاية".

وكشفت الفحوصات الطبية أن فقرتين في رقبتها (C6 وC7) اندفعتا للأمام وضغطتا على النخاع الشوكي، ما تسبب في شلل جانبيها الأيمن. وخضعت الأم لجراحة عاجلة أنقذت حياتها، لكنها تركت تلفًا دائمًا في العمود الفقري.

قالت هايلي إن الحادث قلب حياتها وحياة عائلتها رأسًا على عقب، إذ أصبحت غير قادرة على العمل أو رعاية أطفالها، فيما تحمّل زوجها مسؤولية الأسرة بالكامل. كما أصيبت بمتلازمة الألم العضلي الليفي، ما زاد من معاناتها اليومية.

 
