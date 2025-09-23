الحمل
يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.
الثور
تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.
الجوزاء
تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط.
السرطان
يحذرك هذا اليوم من التدخل في مسائل وقضايا مهنية لا تخصّك لئلا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من أرباب العمل.
الأسد
يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات.
العذراء
يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.
الميزان
تدخل مرحلة مهنية مهمة جداً اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جداً.
العقرب
يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.
القوس
يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصاً تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.
الجدي
يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
الدلو
يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.
الحوت
إحذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك. (السومرية)