Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1420766-638942934594184185.jpg
Doc-P-1420766-638942934594184185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.

الثور
تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.
Advertisement

الجوزاء
تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط.

السرطان
يحذرك هذا اليوم من التدخل في مسائل وقضايا مهنية لا تخصّك لئلا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من أرباب العمل.

الأسد
يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات.

العذراء
يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.

الميزان
تدخل مرحلة مهنية مهمة جداً اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جداً.

العقرب
يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.

القوس
يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصاً تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.

الجدي
يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.

الدلو
يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.

الحوت
إحذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك. (السومرية)
 
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
24/09/2025 10:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
24/09/2025 10:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
24/09/2025 10:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
24/09/2025 10:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الترا

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:50 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2025-09-24
01:45 | 2025-09-24
00:30 | 2025-09-24
00:03 | 2025-09-24
23:50 | 2025-09-23
23:00 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24