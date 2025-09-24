29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في كولومبيا.. 25 عاملاً عالقون على عمق 80 متراً بانتظار إنقاذهم
Lebanon 24
24-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
كولومبيا
حادثاً مقلقاً عندما انهار جزء من منجم ذهب مرخص يُعرف باسم "لا ريليكيا" في منطقة سيغوفيا التابعة لمقاطعة
أنتيوكيا
شمال غرب
البلاد. ونتج عن الحادث احتجاز 25 عاملاً على عمق 80 متراً تحت الأرض منذ مساء الإثنين.
Advertisement
جهاز الإسعاف الكولومبي أعلن أن جميع العمال ما زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بحالة صحية جيدة، مؤكداً أن جهود الإنقاذ تجري على قدم وساق. وأوضح بيان صادر عن وحدة الأمن في المنجم، الذي تديره شركة "أريس ماينينغ" الكندية، أن الاتصال مع العمال تم بالفعل، وتم إيصال الطعام وسوائل الترطيب لهم.
البيان أضاف أن أنظمة التهوية ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وأنه يتم تقديم استشارات طبية للعمال عبر الهاتف، مما ساهم في الحفاظ على استقرار وضعهم الصحي.
وعلى الأرض، نجح المسعفون في إزالة نحو نصف الركام الذي كان يسدّ مدخل المنجم، فيما توقعت
الوكالة الوطنية
للمناجم إمكانية إخراج العمال خلال يوم الثلاثاء إذا استمرت الجهود بنفس الوتيرة.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة مخاطر العمل في المناجم في كولومبيا، رغم كون المنجم مرخصاً وتحت إشراف
شركة دولية
. لكنها في الوقت نفسه أبرزت فعالية خطط الطوارئ، إذ إن الحفاظ على التهوية وإيصال الغذاء بشكل مبكر قد يمنع تكرار كوارث مأساوية مشابهة.
مواضيع ذات صلة
بالصور... إكتشاف نفق طوله 50 متراً في الجنوب
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف نفق طوله 50 متراً في الجنوب
24/09/2025 10:11:21
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 ايام من البحث.. العثور على جثث العمال العالقين داخل منجم في تشيلي
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 ايام من البحث.. العثور على جثث العمال العالقين داخل منجم في تشيلي
24/09/2025 10:11:21
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نحو 100 شخص يشاركون في البحث.. تشيلي تبحث عن 5 عمال عالقين داخل أكبر منجم نحاس
Lebanon 24
نحو 100 شخص يشاركون في البحث.. تشيلي تبحث عن 5 عمال عالقين داخل أكبر منجم نحاس
24/09/2025 10:11:21
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
80 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
80 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة
24/09/2025 10:11:21
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الوكالة الوطنية
شركة دولية
أنتيوكيا
شمال غرب
كولومب
مايني
كندية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية
Lebanon 24
رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية
01:45 | 2025-09-24
24/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت هويتها وأموالها.. طالبة هندية تقع ضحية عملية احتيال
Lebanon 24
خسرت هويتها وأموالها.. طالبة هندية تقع ضحية عملية احتيال
00:30 | 2025-09-24
24/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاد يجهش بالبكاء: المذيع جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالقضاء بعد إعادة بث برنامجه
Lebanon 24
كاد يجهش بالبكاء: المذيع جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالقضاء بعد إعادة بث برنامجه
00:03 | 2025-09-24
24/09/2025 12:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقف سلم كهربائي بترامب.. واشنطن تطالب بفصل موظف أممي
Lebanon 24
بعد توقف سلم كهربائي بترامب.. واشنطن تطالب بفصل موظف أممي
23:50 | 2025-09-23
23/09/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:49 | 2025-09-23
23/09/2025 11:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:45 | 2025-09-24
رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية
00:30 | 2025-09-24
خسرت هويتها وأموالها.. طالبة هندية تقع ضحية عملية احتيال
00:03 | 2025-09-24
كاد يجهش بالبكاء: المذيع جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالقضاء بعد إعادة بث برنامجه
23:50 | 2025-09-23
بعد توقف سلم كهربائي بترامب.. واشنطن تطالب بفصل موظف أممي
23:49 | 2025-09-23
برجك اليوم
23:00 | 2025-09-23
أبراج على موعد مع الحظ والانفراجات قريبًا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 10:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24