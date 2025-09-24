Advertisement

متفرقات

في كولومبيا.. 25 عاملاً عالقون على عمق 80 متراً بانتظار إنقاذهم

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:00
شهدت كولومبيا حادثاً مقلقاً عندما انهار جزء من منجم ذهب مرخص يُعرف باسم "لا ريليكيا" في منطقة سيغوفيا التابعة لمقاطعة أنتيوكيا شمال غرب البلاد. ونتج عن الحادث احتجاز 25 عاملاً على عمق 80 متراً تحت الأرض منذ مساء الإثنين.
جهاز الإسعاف الكولومبي أعلن أن جميع العمال ما زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بحالة صحية جيدة، مؤكداً أن جهود الإنقاذ تجري على قدم وساق. وأوضح بيان صادر عن وحدة الأمن في المنجم، الذي تديره شركة "أريس ماينينغ" الكندية، أن الاتصال مع العمال تم بالفعل، وتم إيصال الطعام وسوائل الترطيب لهم.

البيان أضاف أن أنظمة التهوية ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وأنه يتم تقديم استشارات طبية للعمال عبر الهاتف، مما ساهم في الحفاظ على استقرار وضعهم الصحي.

وعلى الأرض، نجح المسعفون في إزالة نحو نصف الركام الذي كان يسدّ مدخل المنجم، فيما توقعت الوكالة الوطنية للمناجم إمكانية إخراج العمال خلال يوم الثلاثاء إذا استمرت الجهود بنفس الوتيرة.

هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة مخاطر العمل في المناجم في كولومبيا، رغم كون المنجم مرخصاً وتحت إشراف شركة دولية. لكنها في الوقت نفسه أبرزت فعالية خطط الطوارئ، إذ إن الحفاظ على التهوية وإيصال الغذاء بشكل مبكر قد يمنع تكرار كوارث مأساوية مشابهة.
متفرقات

