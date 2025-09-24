نيويورك تايمز: والد إيلون ماسك معتدٍ جنسي على أبنائه منذ عقود

Advertisement

- وُلد إرول في بريتوريا بجنوب ، وعمل مهندساً وعضواً في مجلس مدينة بريتوريا، وحقق ثروة من مشاريع تجارية قبل أن يعتمد مادياً على أبنائه.

- من زواجه الأول مع ماي هالدمان، أنجب إيلون وكيمبال وتوسكا، قبل انفصاله عنها عام 1979 بعد اتهامات بالعنف الجسدي واللفظي.

- تزوج لاحقاً من سو ويلسون لفترة قصيرة، ثم من هايد ماري بيزويدنهوت في أوائل التسعينيات، التي كانت أماً لثلاثة أطفال أصبحوا أبناء زوج له.

كشفت صحيفة " تايمز" في تقرير مطوّل أن إرول ، والد الملياردير إيلون ماسك، يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على خمسة من أبنائه وأبناء زوجته منذ عام 1993.وبحسب التقرير، فإن عائلة إرول والشرطة وسجلات المحاكم والمراسلات الشخصية تشير إلى نمط من الاعتداء استمر لعقود، رغم نفيه المتكرر لهذه الاتهامات واعتباره أنها "كاذبة ومضللة"، متهماً أقاربه بمحاولة ابتزاز أموال من ابنه إيلون.من أكثر المثيرة للجدل في حياة إرول علاقته بـ جانا بيزويدنهوت، ابنة زوجته السابقة، التي اتهمته بالإساءة إليها عندما كانت طفلة. وفي العشرين من عمرها، طلبت أمراً قضائياً بحمايتها.وفي عام 2018، اعترف إرول بإنجابه طفلاً منها، ثم اعترف لاحقاً بإنجاب طفل آخر على الأقل، مدافعاً عن العلاقة باعتبارها "أمراً طبيعياً"، ما أثار غضباً واسعاً.فتحت الشرطة في وكاليفورنيا تحقيقات عدة بحقه، لكن إرول لم يُدن قضائياً. كما اتُهم باستغلال اسم "ماسك" في مشاريع تجارية مشبوهة، مثل عملة "MuskIt" وخطة "برج ماسك" في دبي، لكنه نأى بنفسه عنها لاحقاً.لطالما كانت العلاقة بين إيلون ماسك ووالده متوترة. ففي مقابلة عام 2017 مع مجلة رولينغ ستون، قال إيلون إن إرول "ارتكب كل شر يمكن تخيله تقريباً"، مؤكداً لاحقاً في سيرة والتر إيزاكسون عام 2023 أنه لم يعد يتواصل معه. ووصف فترة مراهقته معه بأنها كانت "فكرة سيئة".بهذا، يضاف تقرير "نيويورك تايمز" إلى سلسلة من الفضائح التي تُلقي الضوء على تاريخ عائلي مضطرب بين إيلون ماسك ووالده، وتثير تساؤلات جديدة حول ماضي العائلة الذي لطالما حاول إيلون النأي بنفسه عنه.