Advertisement

متفرقات

نيويورك تايمز: والد إيلون ماسك معتدٍ جنسي على أبنائه منذ عقود

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1420878-638943121154881922.png
Doc-P-1420878-638943121154881922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير مطوّل أن إرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على خمسة من أبنائه وأبناء زوجته منذ عام 1993.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن عائلة إرول والشرطة وسجلات المحاكم والمراسلات الشخصية تشير إلى نمط من الاعتداء استمر لعقود، رغم نفيه المتكرر لهذه الاتهامات واعتباره أنها "كاذبة ومضللة"، متهماً أقاربه بمحاولة ابتزاز أموال من ابنه إيلون.

خلفية العائلة
- وُلد إرول في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وعمل مهندساً وعضواً في مجلس مدينة بريتوريا، وحقق ثروة من مشاريع تجارية قبل أن يعتمد مادياً على أبنائه.
- من زواجه الأول مع ماي هالدمان، أنجب إيلون وكيمبال وتوسكا، قبل انفصاله عنها عام 1979 بعد اتهامات بالعنف الجسدي واللفظي.
- تزوج لاحقاً من سو ويلسون لفترة قصيرة، ثم من هايد ماري بيزويدنهوت في أوائل التسعينيات، التي كانت أماً لثلاثة أطفال أصبحوا أبناء زوج له.

فضيحة العلاقة بابنة زوجته

من أكثر القضايا المثيرة للجدل في حياة إرول علاقته بـ جانا بيزويدنهوت، ابنة زوجته السابقة، التي اتهمته بالإساءة إليها عندما كانت طفلة. وفي العشرين من عمرها، طلبت أمراً قضائياً بحمايتها.
وفي عام 2018، اعترف إرول بإنجابه طفلاً منها، ثم اعترف لاحقاً بإنجاب طفل آخر على الأقل، مدافعاً عن العلاقة باعتبارها "أمراً طبيعياً"، ما أثار غضباً واسعاً.


فتحت الشرطة في جنوب أفريقيا وكاليفورنيا تحقيقات عدة بحقه، لكن إرول لم يُدن قضائياً. كما اتُهم باستغلال اسم "ماسك" في مشاريع تجارية مشبوهة، مثل عملة "MuskIt" وخطة "برج ماسك" في دبي، لكنه نأى بنفسه عنها لاحقاً.


لطالما كانت العلاقة بين إيلون ماسك ووالده متوترة. ففي مقابلة عام 2017 مع مجلة رولينغ ستون، قال إيلون إن إرول "ارتكب كل شر يمكن تخيله تقريباً"، مؤكداً لاحقاً في سيرة والتر إيزاكسون عام 2023 أنه لم يعد يتواصل معه. ووصف فترة مراهقته معه بأنها كانت "فكرة سيئة".

بهذا، يضاف تقرير "نيويورك تايمز" إلى سلسلة من الفضائح التي تُلقي الضوء على تاريخ عائلي مضطرب بين إيلون ماسك ووالده، وتثير تساؤلات جديدة حول ماضي العائلة الذي لطالما حاول إيلون النأي بنفسه عنه.
 
مواضيع ذات صلة
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
lebanon 24
24/09/2025 18:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان غريب وجريء... شاهدوا إطلالة ابنة إيلون ماسك في عرض أزياء عالمي (صورة)
lebanon 24
24/09/2025 18:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك ومشيته الغريبة: نافذة على شخصية ملياردير المستقبل
lebanon 24
24/09/2025 18:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
lebanon 24
24/09/2025 18:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

جنوب أفريقيا

كاليفورنيا

نيويورك

أفريقيا

القضايا

العلا

بريت

زويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:20 | 2025-09-24
09:31 | 2025-09-24
08:35 | 2025-09-24
08:34 | 2025-09-24
08:22 | 2025-09-24
08:00 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24