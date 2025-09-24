Advertisement

فنون ومشاهير

جثة فتاة داخل صندوق سيارة فنان شاب... لمن تعود؟ (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:57
بعد العثور على جثة فتاة في صندوق سيارة "تسلا" تعود للمغني الأميركي الشاب "D4vd"، كشفت السلطات الأميركية أنّها لسيليستي ريفاس هيرنانديز، البالغة من العمر 15 عاماً.
وأشارت السلطات الأميركيّة إلى أنّ الفتاة كانت مفقودة منذ عام 2024. (ارم نيوز)
 
 
 
 
 
