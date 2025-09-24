جثة فتاة داخل صندوق سيارة فنان شاب... لمن تعود؟ (صورة)

بعد العثور على جثة فتاة في صندوق سيارة " " تعود للمغني الأميركي الشاب "D4vd"، كشفت السلطات الأميركية أنّها لسيليستي ريفاس ، البالغة من العمر 15 عاماً.

وأشارت السلطات الأميركيّة إلى أنّ الفتاة كانت مفقودة منذ عام 2024. (ارم نيوز)