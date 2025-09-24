Advertisement

معلمة تتعرض للطعن على يد تلميذ يبلغ 14 عاماً

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:34
أفادت المعلومات، اليوم الأربعاء، بتعرض معلمة في مدينة بانفلد شرقي فرنسا للطعن من قبل تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا.
ويذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، حيث إنها أصيبت معلمة بجروح خطيرة بعد هجوم بسكين داخل مدرسة للبستنة في أنتيب جنوب شرق فرنسا، في بداية شهر أيلول الجاري.
 وتتصاعد حوادث العنف في المدارس الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الاعتداءات. (سكاي نيوز)
