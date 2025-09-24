معلمة تتعرض للطعن على يد تلميذ يبلغ 14 عاماً

Advertisement

أفادت المعلومات، اليوم الأربعاء، بتعرض معلمة في مدينة بانفلد شرقي للطعن من قبل تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا.ويذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، حيث إنها أصيبت معلمة بجروح خطيرة بعد هجوم بسكين داخل مدرسة للبستنة في أنتيب جنوب ، في بداية شهر أيلول الجاري.وتتصاعد حوادث العنف في المدارس خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الاعتداءات. (سكاي نيوز)