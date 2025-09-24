Advertisement

عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:00
توفيت صانعة المحتوى الشابة زوزا باين، صباح الاثنين عن عمر 14 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الدم النخاعي الحاد، وفقًا لإعلان عائلتها يوم الثلاثاء.
وكانت زوزا، المولودة في ولاية ويسكونسن، قد تم تشخيصها بالمرض النادر منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، وشاركت رحلتها العلاجية مع جمهورها الذي تجاوز 1.8 مليون متابع على "إنستغرام". وكانت تنشر بانتظام مقاطع فيديو توثق تحدياتها اليومية وتطورات علاجها، بما في ذلك سلسلة الفيديو الشهيرة "استعدوا معي".



وقالت عائلتها في بيان: "بقلوب مفجوعة، نعلن وفاة زوزا صباح أمس. لقد عاشت 11 عامًا من أصل 14 عامًا مع سرطانٍ لا يلين، ومع ذلك عاشت حياة أكثر امتنانًا وامتلاءً من معظم الناس. لقد غيّرنا وجودها إلى الأبد، وسيغيّرنا رحيلها أيضًا".


وفي الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وثّقت زوزا معاناتها مع الألم الشديد في فيديوهات صادقة، إذ قالت يوم الخميس: "أتناول مسكنات الألم باستمرار لأن جسدي يؤلمني بشدة"، وفي اليوم التالي أضافت: "بالكاد أستطيع المشي الآن، أشعر بألم شديد".


يوم الأحد، قبل يوم واحد فقط من وفاتها، نشرت زوزا آخر فيديو لها أبدت فيه امتنانها "للأشياء الصغيرة"، في شهادة على شجاعتها وصدقها طوال رحلتها.


وأكدت العائلة أن ما جعل حياة زوزا مميزة كان قدرتها على مواجهة أصعب الظروف، والعيش رغم معاناتها، ورغبتها في تجربة طفولة طبيعية معافاة.
 
