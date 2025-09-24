Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
24-09-2025 | 22:50
A-
A+
Doc-P-1421187-638943763084644869.jpeg
Doc-P-1421187-638943763084644869.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
تنتظرك فرص وعروض جديدة، فاستفد منها بحكمة. تحكم في غيرتك تجاه الشريك لتجنب أي خلافات، فهو يسعى لإسعادك ورعايتك.
الثور
تكتسب خبرات جديدة وتستفيد من مهارات زملائك. قد تفكر في أخذ دورات تدريبية لتعزيز تطورك المهني، رغم حدوث خلاف صغير مع الشريك.
Advertisement
الجوزاء
تتحمل ضغط الأعمال والمهام المكثفة، لكنك تنجزها بنجاح ويقدّر رئيسك جهودك. على الصعيد العاطفي، الأمور جيدة مع احتمال تلقي هدية من الشريك.
السرطان
قد تواجه بعض المشاكل أو الاتهامات في العمل، فتجنب الانفعال. لاحقًا، تتحسن الأمور وتتلقى عروضًا مهنية جيدة تعزز وضعك المالي.
الأسد
ثق بقدراتك واعتمد على نفسك في إنجاز المهام. احرص على تفهم احتياجات الشريك، فهو يمر بفترة غضب وضيق.
العذراء
قد تتلقى أخبارًا مالية سعيدة مثل علاوة أو مكافأة. استمع للنصائح، وتحكم في أعصابك، خاصة في الأمور العائلية، واعتنِ بصحتك.
الميزان
تمتلك طاقة كبيرة تجذب الانتباه في العمل، وهناك مفاجآت سارة على الصعيد المهني. تجنب شراء أشياء ثمينة غير ضرورية، ونظّم أولوياتك بحكمة.
العقرب
كثرة المهام تتطلب تركيزك الكامل. اتخذ قراراتك بعقلانية، وتجنب التصرف بعدائية أو الانسياق وراء الشائعات. لديك خيارات متعددة فاختر الأنسب لمستقبلك.
القوس
تدخل مرحلة مهمة في حياتك المهنية بعد اتخاذ قرار جريء. حاول تجنب أي خلافات مع الآخرين وراجع علاقتك مع الشريك لإدارتها بشكل أفضل.
الجدي
تشارك في لقاءات ومناسبات اجتماعية تمنحك شعورًا بالراحة. قد يصلك اتصال هاتفي مهم يغير حياتك، وركز على إسعاد الشريك مع الانتباه للتوترات في العمل.
الدلو
تسير الأمور بهدوء، ما يمنحك فرصة للاسترخاء والتخلص من الإرهاق. علاقتك مع الشريك مستقرة، وقد تتلقى أخبارًا من صديق تكشف سرًا مهمًا.
الحوت
فترة واعدة لتطوير مهاراتك واكتساب خبرات جديدة تعزز فرصك المهنية. لاحظ تغيّر بعض المقربين وحاول فهم الأسباب، وقد تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية متعلقة بالشريك.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الحوت

أخبار

الأسد

الجوز

حسن ا

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:13 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:36 | 2025-09-25
23:42 | 2025-09-24
23:13 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-24
16:00 | 2025-09-24
14:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24