منوعات
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
Lebanon 24
25-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق في شقة سكنية تقع بالطابق الثاني من مبنى مكوَّن من خمسة طوابق في حي سوغينامي بطوكيو، فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بحروق وحالات اختناق جراء الدخان الكثيف.
وذكرت الشرطة وقناة NTV أنّ الحريق بدأ قرابة الثانية صباحًا، ويُرجَّح أنّ سببه شحن هاتف ذكي بواسطة شاحن بطارية متنقل.
وأشارت إحدى المصابات إلى أنّ "كنت نائمة أثناء شحن هاتفي، وفجأة سمعت صوت انفجار ورأيت ألسنة اللهب تتصاعد".
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شاركت 29 سيارة إطفاء في إخماد الحريق الذي استغرق نحو ساعتين.
ويقع المبنى السكني على بُعد نحو 200 متر شرق محطة مينامي-أساغايا على خط مترو
طوكيو
مارونوتشي.
