سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ

اعتقلت في امرأتين أجنبيتين بعد أن عرضتا حياة طفل للخطر حين أقدمتا على التقاط صور "سيلفي" خلال إعصار "راغاسا" العنيف الذي ضرب المدينة مؤخراً.الحادثة وقعت الخميس، بينما كان مستوى التحذير قد وصل إلى الدرجة العاشرة، حيث اصطحبت المرأتان الطفل إلى الكورنيش البحري لتوثيق المشهد بالصور والفيديو. وأظهرت مقاطع انتشرت على لحظة اقتراب الموج العاتي منهما ومن الطفل، قبل أن تجتاحهم موجة قوية في مشهد أثار صدمة واسعة.إحدى المتهمتين تحمل الجنسية ، فيما الأخرى سريلانكية، في حين لم تكشف السلطات عن جنسية الطفل.مفوض الأمن الوطني في هونغ كونغ دعا إلى تشديد التشريعات التي تمنع التنزّه أو تصوير العواصف أثناء الطبيعية، خصوصاً عند اصطحاب أطفال، مشيراً إلى أن هذه الحوادث تتكرر وتضع حياة الأبرياء في دائرة الخطر.وكان الإعصار "راغاسا" قد اجتاح هونغ كونغ الأربعاء، قبل أن يصل إلى سواحل "هايلينغ" السياحية في مقاطعة قوانغدونغ ، مخلّفاً ما لا يقل عن 101 إصابة في المدينة، إلى جانب 14 قتيلاً في تايوان.