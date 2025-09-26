28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
Lebanon 24
26-09-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت
السلطات الأمنية
في
هونغ كونغ
امرأتين أجنبيتين بعد أن عرضتا حياة طفل للخطر حين أقدمتا على التقاط صور "سيلفي" خلال إعصار "راغاسا" العنيف الذي ضرب المدينة مؤخراً.
Advertisement
الحادثة وقعت الخميس، بينما كان مستوى التحذير قد وصل إلى الدرجة العاشرة، حيث اصطحبت المرأتان الطفل إلى الكورنيش البحري لتوثيق المشهد بالصور والفيديو. وأظهرت مقاطع انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي
لحظة اقتراب الموج العاتي منهما ومن الطفل، قبل أن تجتاحهم موجة قوية في مشهد أثار صدمة واسعة.
إحدى المتهمتين تحمل الجنسية
الهندية
، فيما الأخرى سريلانكية، في حين لم تكشف السلطات عن جنسية الطفل.
مفوض الأمن الوطني في هونغ كونغ دعا إلى تشديد التشريعات التي تمنع التنزّه أو تصوير العواصف أثناء
الكوارث
الطبيعية، خصوصاً عند اصطحاب أطفال، مشيراً إلى أن هذه الحوادث تتكرر وتضع حياة الأبرياء في دائرة الخطر.
وكان الإعصار "راغاسا" قد اجتاح هونغ كونغ الأربعاء، قبل أن يصل إلى سواحل
جزيرة
"هايلينغ" السياحية في مقاطعة قوانغدونغ
الصينية
، مخلّفاً ما لا يقل عن 101 إصابة في المدينة، إلى جانب 14 قتيلاً في تايوان.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ
Lebanon 24
بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ
26/09/2025 10:17:57
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يسرق الأضواء في هونغ كونغ.. استقبال الأبطال وصناعة هدف الفوز مع النصر
Lebanon 24
رونالدو يسرق الأضواء في هونغ كونغ.. استقبال الأبطال وصناعة هدف الفوز مع النصر
26/09/2025 10:17:57
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر.. إقصاء للاتحاد وتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ
Lebanon 24
النصر.. إقصاء للاتحاد وتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ
26/09/2025 10:17:57
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "تورطه الخطير" في حرب أوكرانيا… عريضة تطالب ماكرون بالاستقالة
Lebanon 24
بسبب "تورطه الخطير" في حرب أوكرانيا… عريضة تطالب ماكرون بالاستقالة
26/09/2025 10:17:57
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
مواقع التواصل الاجتماعي
السلطات الأمنية
الهندية
الصينية
الكوارث
الهندي
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة
Lebanon 24
في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة
03:00 | 2025-09-26
26/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
00:06 | 2025-09-26
26/09/2025 12:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
23:00 | 2025-09-25
25/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
21:57 | 2025-09-25
25/09/2025 09:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 11 ألف عام... اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية (صور)
Lebanon 24
عمرها 11 ألف عام... اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية (صور)
16:07 | 2025-09-25
25/09/2025 04:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2025-09-26
في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة
00:06 | 2025-09-26
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
23:00 | 2025-09-25
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
21:57 | 2025-09-25
برجك اليوم
16:07 | 2025-09-25
عمرها 11 ألف عام... اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية (صور)
14:41 | 2025-09-25
قد يتسبب اصطدامه بـ "قنبلة قمرية"... كويكب يقترب من الأرض ويثير قلق العلماء!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 10:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24