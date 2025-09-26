Advertisement

وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:30
توفي الشاب عادل الرفاعي قارئ للقرآن الكريم بشكل مفاجئ قبل ساعات قليلة على حفل زفافه المقرر له مساء اليوم الجمعة.
وخيم الحزن على أبناء قرية العامرية مركز المحلة حزنا على وفاة الشيخ عادل الرفاعي والذي كان يستعد لحفل زفافه مساء اليوم الجمعة.
وأكد الأهالي أنه يتمتع بحسن الخلق، وصوت عذب وقام مؤخرا بتوزيع دعوات حفل زفافه على أصدقائه ومحبيه لمشاركته فرحته مساء اليوم الجمعة، وسيتم تشييع جنازته لمثواه الاخير مساء اليوم بدلاً من المشاركة في حفل زفافه. (اليوم السابع)
دعوة الزفاف الخاصة بالشاب المتوفي
