27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
Lebanon 24
26-09-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشاب عادل
الرفاعي
قارئ للقرآن
الكريم
بشكل مفاجئ قبل ساعات قليلة على حفل زفافه المقرر له مساء اليوم الجمعة.
Advertisement
وخيم الحزن على أبناء قرية
العامرية
مركز المحلة
حزنا على وفاة الشيخ عادل الرفاعي والذي كان يستعد لحفل زفافه مساء اليوم الجمعة.
وأكد الأهالي أنه يتمتع بحسن الخلق، وصوت عذب وقام مؤخرا بتوزيع دعوات حفل زفافه على أصدقائه ومحبيه لمشاركته فرحته مساء اليوم الجمعة، وسيتم تشييع جنازته لمثواه الاخير مساء اليوم بدلاً من المشاركة في حفل زفافه. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
26/09/2025 21:31:19
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
26/09/2025 21:31:19
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تحركنا ضد اجتماع الحوثيين بعد ساعات قليلة من ورود معلومات استخباراتية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تحركنا ضد اجتماع الحوثيين بعد ساعات قليلة من ورود معلومات استخباراتية
26/09/2025 21:31:19
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل
26/09/2025 21:31:19
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز المحلة
العامرية
العامري
الرفاعي
الكريم
حسن ا
قد يعجبك أيضاً
"يفترض أن تضحكوا".. صمت بالأمم المتحدة بعد محاولة نتنياهو إطلاق نكتة (فيديو)
Lebanon 24
"يفترض أن تضحكوا".. صمت بالأمم المتحدة بعد محاولة نتنياهو إطلاق نكتة (فيديو)
14:19 | 2025-09-26
26/09/2025 02:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ
Lebanon 24
في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ
10:26 | 2025-09-26
26/09/2025 10:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
08:33 | 2025-09-26
26/09/2025 08:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
Lebanon 24
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
07:27 | 2025-09-26
26/09/2025 07:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحادثة مُحتدمة... شاهدوا بالفيديو ما جرى بين ترامب وزوجته ميلانيا
Lebanon 24
مُحادثة مُحتدمة... شاهدوا بالفيديو ما جرى بين ترامب وزوجته ميلانيا
05:39 | 2025-09-26
26/09/2025 05:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
04:00 | 2025-09-26
26/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:19 | 2025-09-26
"يفترض أن تضحكوا".. صمت بالأمم المتحدة بعد محاولة نتنياهو إطلاق نكتة (فيديو)
10:26 | 2025-09-26
في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ
08:33 | 2025-09-26
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
07:27 | 2025-09-26
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
05:39 | 2025-09-26
مُحادثة مُحتدمة... شاهدوا بالفيديو ما جرى بين ترامب وزوجته ميلانيا
05:12 | 2025-09-26
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 21:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24