وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه

توفي الشاب عادل قارئ للقرآن بشكل مفاجئ قبل ساعات قليلة على حفل زفافه المقرر له مساء اليوم الجمعة.وخيم الحزن على أبناء قرية حزنا على وفاة الشيخ عادل الرفاعي والذي كان يستعد لحفل زفافه مساء اليوم الجمعة.وأكد الأهالي أنه يتمتع بحسن الخلق، وصوت عذب وقام مؤخرا بتوزيع دعوات حفل زفافه على أصدقائه ومحبيه لمشاركته فرحته مساء اليوم الجمعة، وسيتم تشييع جنازته لمثواه الاخير مساء اليوم بدلاً من المشاركة في حفل زفافه. (اليوم السابع)