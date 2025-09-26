حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من قطار في مصر

Advertisement

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها عقب سقوطها بالخطأ من أحد القطارات لدى مروره في قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصرفي مصر، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لفحصها والتعرف علي هويتها لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت التحقيق.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز ومدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان سيدة سقطت بالخطأ من أحد القطارات لدى مروره في قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتعرف على هويتها لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت العامة التحقيق.