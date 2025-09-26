الحمل
قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع.
الثور
استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك.
الجوزاء
تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيداً ومكابراً أمام أرباب العمل، بل كن ليناً إلى أقصى الحدود.
السرطان
حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.
الأسد
قد تنجز أعمالاً ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.
العذراء
قد تعيش يوماً مثقلاً بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.
الميزان
الخسوف في الحمل يعرض علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير.
العقرب
يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات غير متوقعة.
القوس
تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
الجدي
تحقّق نجاحاً منقطع النظير
، وتفتح أمامك آفاق
واعدة، وتخرج من شرنقة العزلة وتختلط بالزملاء.
الدلو
تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثاً تبذل جهوداً لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.
الحوت
تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية. (السومرية)