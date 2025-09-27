Advertisement

علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة

Lebanon 24
27-09-2025 | 01:00
كشفت دراسة حديثة من جامعة باث البريطانية أن استهلاك اللحوم لدى الرجال يرتبط بشكل وثيق بمفاهيم القوة والرجولة، فيما يشير إلى ضغط نفسي واجتماعي غير معلن يمارسه المحيطون والمجتمع على اختياراتهم الغذائية.
وشملت الدراسة استطلاع رأي لأكثر من 1000 رجل بريطاني، إضافةً إلى مناقشات عبر الإنترنت.

وكشفت النتائج أن الرجال الذين يلتزمون بالمعايير التقليدية للذكورة يميلون إلى تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والدواجن، ويُبدون مقاومة للتخلي عنها لصالح البدائل النباتية.

وقالت الباحثة آنايا بروسر في مقال لها بموقع "ذا كونفرسيشن": "هناك أسباب وجيهة لتجنب اللحوم ومنتجات الألبان، سواء لأسباب صحية أو بيئية أو أخلاقية، لكن كثيرين، وخاصة الرجال، يواصلون استهلاك اللحوم بكثرة".

وتركز الدراسة على السؤال: "هل ما زالت فكرة الصيد لدى الإنسان البدائي تؤثر على ثقافتنا الغذائية اليوم، داخل المطاعم وحفلات الشواء؟".

وأظهرت المناقشات أن بعض الرجال يشعرون بضغط نفسي لاختيار اللحوم، معتبرين إياها رمزاً للقوة والرجولة. وقال أحد المشاركين في الأربعينات من عمره: "أشعر براحة أكبر عند تناول ستيك اللحم بدلاً من المعكرونة أو السلطة".

كما وجد الباحثون أن البدائل النباتية تبدو "غير طبيعية" للعديد من الرجال؛ بسبب مكوناتها المعقدة مقارنة باللحوم التقليدية، وأن التوقف عن اللحوم قد يتطلب تغيّر دائرة الأصدقاء أو البيئة الاجتماعية المحيطة بهم.

واختتم الباحثون بأن المعايير التقليدية للذكورة تشكل حاجزاً أمام اعتماد الرجال للنظام الغذائي النباتي، خصوصاً أولئك الذين يعتنقون هذه المعايير بقوة، ما يجعل قضية اختيار الطعام أكثر تعقيداً من مجرد مسألة صحية أو بيئية.(إرم نيوز)
 
