منوعات
سقط من ارتفاع 50 قدماً وظل معلقاً 6 ساعات.. سائق دراجة يتعرّض لحادث مروع
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقط هاو لركوب الدراجات يبلغ من العمر 57 عاماً من منحدر صخري بارتفاع نحو 50 قدماً في ولاية
كاليفورنيا
ليبقى عالقاً في قاع وادٍ لأكثر من ست ساعات وهو يعاني من إصابات خطيرة، بينها انهيار الرئة وكسور متعددة وتمزق في الكبد.
الضحية، ويدعى كيث ليفا من منطقة بارادايس هيلز في سان
دييغو
، كان يمارس هواية ركوب الدراجات في متنزه Otay Lakes County Park، عندما انزلقت قدماه أثناء دفعه دراجته على حافة ممر ضيق بجدار الوادي، ليسقط فجأة أسفل المنحدر.
وبحسب مجلة "
بيبول
"، وجد ليفا نفسه عاجزاً عن الحركة فور ارتطامه بالأرض، وظل يصرخ طلباً للنجدة
على أمل
أن يسمعه أحد.
وبعد ساعات من المعاناة، استجاب عناصر من حرس الحدود الأمريكي العاملين بالقرب من المنطقة لنداءات الاستغاثة، وذكرت السلطات في بيان صحفي أن فريقاً من العملاء سار عبر الوادي حتى عثر
على الرجل
، حيث قدّم له مسعف تابع لحرس الحدود الإسعافات الأولية وساهم في تثبيت حالته.
وفي وقت لاحق، جرى نقله جواً إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث لا يزال يرقد في وحدة العناية المركزة.
وأوضح الأطباء أن تعافي ليفا سيستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر بسبب شدة الإصابات، لكنه يظل محظوظاً لنجاته من السقوط القاتل.(الإمارات 24)
