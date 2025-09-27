28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تجرّد من الإنسانية.. رجل يعترف مباشرة على الهواء بما فعله بوالديه المُسنين
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مقابلة تلفزيونية، اعترف رجل بقتل والديه ودفنهما في الفناء الخلفي لمنزلهما في شمال
ولاية نيويورك
الأميركية قبل ثمانية أعوام، فتم اعتقاله عندما غادر الاستوديو.
Advertisement
وجاء الاعتراف أمام الكاميرا من لورينز كراوس (53 عاما) يوم الخميس الماضي، بعد يوم من إعلان الشرطة أنها انتشلت جثتين من المنزل في
ألباني
(عاصمة ولاية نيويورك) في إطار تحقيق كشف أن والدي كراوس، فرانز وتيريسيا كراوس، لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم رؤيتهما أو السماع منهما منذ سنوات.
وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد اتصل لورينز كراوس بقناة الأخبار المحلية "سي بي إس 6"، وأجرى معها مقابلة لمدة نصف ساعة، وصف فيها الأمر بأنه جريمتا قتل
رحيم
بأبوين مسنَّين أصبحا أكثر ضعفًا.
ووجّه مذيع الأخبار، جريج
فلويد
، سؤالا إلى كراوس: "هل
عرفا
أن هذا كان من أجلهما، وأنهما كانا يموتان بيديك؟".
وقال كراوس: "نعم... وكان هذا سريعا للغاية".
وأضاف في المقابلة: "لقد قمت بواجبي تجاه والدي. كان قلقي على معاناتهما كبيرا للغاية".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي
Lebanon 24
فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي
27/09/2025 13:43:51
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: ما يحدث في غزة إبادة على الهواء مباشرة
Lebanon 24
أردوغان: ما يحدث في غزة إبادة على الهواء مباشرة
27/09/2025 13:43:51
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة
Lebanon 24
العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة
27/09/2025 13:43:51
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: المجتمع الدولي لا يعترف بجهودنا لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: المجتمع الدولي لا يعترف بجهودنا لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
27/09/2025 13:43:51
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية نيويورك
سكاي نيوز
نيويورك
✨ الخلف
قناة ال
ألباني
فلويد
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
Lebanon 24
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
03:20 | 2025-09-27
27/09/2025 03:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من ارتفاع 50 قدماً وظل معلقاً 6 ساعات.. سائق دراجة يتعرّض لحادث مروع
Lebanon 24
سقط من ارتفاع 50 قدماً وظل معلقاً 6 ساعات.. سائق دراجة يتعرّض لحادث مروع
03:00 | 2025-09-27
27/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
02:39 | 2025-09-27
27/09/2025 02:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
Lebanon 24
علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
01:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-09-26
26/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
10:01 | 2025-09-26
26/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
03:20 | 2025-09-27
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
03:00 | 2025-09-27
سقط من ارتفاع 50 قدماً وظل معلقاً 6 ساعات.. سائق دراجة يتعرّض لحادث مروع
02:39 | 2025-09-27
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
01:00 | 2025-09-27
علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
23:00 | 2025-09-26
برجك اليوم
16:41 | 2025-09-26
عروس سورية تحتال على 6 رجال عرب.. هكذا سلبتهم عشرات الآلاف!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 13:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24