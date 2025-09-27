تجرّد من الإنسانية.. رجل يعترف مباشرة على الهواء بما فعله بوالديه المُسنين

Advertisement

خلال مقابلة تلفزيونية، اعترف رجل بقتل والديه ودفنهما في الفناء الخلفي لمنزلهما في شمال الأميركية قبل ثمانية أعوام، فتم اعتقاله عندما غادر الاستوديو.وجاء الاعتراف أمام الكاميرا من لورينز كراوس (53 عاما) يوم الخميس الماضي، بعد يوم من إعلان الشرطة أنها انتشلت جثتين من المنزل في (عاصمة ولاية نيويورك) في إطار تحقيق كشف أن والدي كراوس، فرانز وتيريسيا كراوس، لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم رؤيتهما أو السماع منهما منذ سنوات.وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد اتصل لورينز كراوس بقناة الأخبار المحلية "سي بي إس 6"، وأجرى معها مقابلة لمدة نصف ساعة، وصف فيها الأمر بأنه جريمتا قتل بأبوين مسنَّين أصبحا أكثر ضعفًا.ووجّه مذيع الأخبار، جريج ، سؤالا إلى كراوس: "هل أن هذا كان من أجلهما، وأنهما كانا يموتان بيديك؟".وقال كراوس: "نعم... وكان هذا سريعا للغاية".وأضاف في المقابلة: "لقد قمت بواجبي تجاه والدي. كان قلقي على معاناتهما كبيرا للغاية".(سكاي نيوز)