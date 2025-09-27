27
منوعات
ضحكات أطفال وضوضاء عائلية داخله... أرواح تجوب هذا المنزل (فيديو)
Lebanon 24
27-09-2025
|
08:31
يتداول سكان
مدينة حمص
السورية
أخبارًا عن عائلة قضى أفرادها أثناء القصف أيام الحرب، إلا أن أرواحهم ما زالت حاضرة في منزلهم الواقع في أحد أبنية حي "باب هود".
وقال أحد سكان البناية للصفحات الإخبارية إنهم غالبًا ما يسمعون ضحكات أطفال وضوضاء عائلية مع وقع أقدام تتجول في الليل، مشيرًا إلى أن السكان ظنوا في البداية أن مصدر الأصوات هو الجيران في أحد الطوابق.
ومع تكرار الأصوات في ساعات متأخرة من الليل، خرج أحد الجيران لاستطلاع الأمر، ليفاجأ بأن جميع سكان البناية نيام، ولا يوجد أطفال في الطابق الأعلى حيث حُدّد مصدر الأصوات.
ويقول الشاب الساكن في البناية إنه خرج مع أخيه بعد منتصف الليل ليستطلعا الأمر في الطابق الأعلى، فوجدوا بيتًا فارغًا غير مسكون، وقد تعرض لقذيفة هاون في مرحلة سابقة دمرته بشكل شبه كامل تقريبًا.
وقام الشاب بالتقصّي عن وضع هذا المنزل وعن سكانه، فعرف أنهم قضوا جميعًا جراء الانفجار، فتأكد أن "من يصدر الصوت هي أرواحهم التي تجوب المكان"، بحسب تعبيره.
ويضيف الشاب: قمنا بتثبيت بقايا الشبابيك حتى لا تتحرك في الليل بفعل الهواء، كما وضعنا بعض الأحجار على الباب المخلوع، لكننا جئنا في اليوم التالي فوجدنا الأحجار قد أُزيلت من مكانها!.
