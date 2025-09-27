Advertisement

منوعات

ضحكات أطفال وضوضاء عائلية داخله... أرواح تجوب هذا المنزل (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:31
A-
A+


Doc-P-1422224-638945879436789367.jpg
Doc-P-1422224-638945879436789367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتداول سكان مدينة حمص السورية أخبارًا عن عائلة قضى أفرادها أثناء القصف أيام الحرب، إلا أن أرواحهم ما زالت حاضرة في منزلهم الواقع في أحد أبنية حي "باب هود".
Advertisement

وقال أحد سكان البناية للصفحات الإخبارية إنهم غالبًا ما يسمعون ضحكات أطفال وضوضاء عائلية مع وقع أقدام تتجول في الليل، مشيرًا إلى أن السكان ظنوا في البداية أن مصدر الأصوات هو الجيران في أحد الطوابق.
 

ومع تكرار الأصوات في ساعات متأخرة من الليل، خرج أحد الجيران لاستطلاع الأمر، ليفاجأ بأن جميع سكان البناية نيام، ولا يوجد أطفال في الطابق الأعلى حيث حُدّد مصدر الأصوات.

ويقول الشاب الساكن في البناية إنه خرج مع أخيه بعد منتصف الليل ليستطلعا الأمر في الطابق الأعلى، فوجدوا بيتًا فارغًا غير مسكون، وقد تعرض لقذيفة هاون في مرحلة سابقة دمرته بشكل شبه كامل تقريبًا.

وقام الشاب بالتقصّي عن وضع هذا المنزل وعن سكانه، فعرف أنهم قضوا جميعًا جراء الانفجار، فتأكد أن "من يصدر الصوت هي أرواحهم التي تجوب المكان"، بحسب تعبيره.

ويضيف الشاب: قمنا بتثبيت بقايا الشبابيك حتى لا تتحرك في الليل بفعل الهواء، كما وضعنا بعض الأحجار على الباب المخلوع، لكننا جئنا في اليوم التالي فوجدنا الأحجار قد أُزيلت من مكانها!.

مواضيع ذات صلة
شمالا.. حريق كبير داخل منزل (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بظروف "مزرية".. 13 طفلًا يعيشون داخل منزل بحالة سيئة جدًا (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
lebanon 24
27/09/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: إنقاذ أطفال فلسطين من الجحيم واجب دولي مشترك
lebanon 24
27/09/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة حمص

السورية

باريت

أخبار

سورية

جيران

باري

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:35 | 2025-09-27
04:00 | 2025-09-27
03:20 | 2025-09-27
03:00 | 2025-09-27
02:39 | 2025-09-27
01:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24