منوعات
بسبب زيادة وزنها بعد الولادة… رجل يخنق زوجته ثم يقطع جثتها
Lebanon 24
27-09-2025
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية أن جوناثان رينتيريا، البالغ من العمر 25 عامًا، متهم بقتل زوجته
البريطانية
جون بونيان، البالغة 37 عامًا، بعد
شجار
نشب بينهما حول وزنها بعد الولادة، وفق ما أفادت به السلطات.
وقالت الشرطة، نقلاً عن صحيفة "ميرور"، إن الشجار بدأ حين كانت جون تُعد أمتعتها لمغادرة المنزل في
لوس أنجلوس
، مهددة بحرمانه من رؤية ابنتهما مجددًا.
وبحسب الادعاء، فقد قام رينتيريا بخنق زوجته، ما أدى إلى وفاتها، ثم قطع جثتها، ليُوجَّه إليه رسميًا تهمة القتل.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن الزوجين كانا متزوجين منذ نحو عام، وأن ابنتهما ريجينا وُلدت في تموزالماضي.
وأوضح والد رينتيريا، خوليو رينتيريا، البالغ من العمر 44 عامًا، أنه لم يكن يعلم بزواج ابنه إلا بعد اعتقاله، معربًا عن صدمته من الحادث: "لم نلتقِ بها قط. نشعر بالأسف الشديد تجاه عائلتها… كان دائمًا منعزلًا، وهذا وقت عصيب على الجميع"
.
مضيفًا أن ابنه كان يساعد الأطفال ذوي الإعاقات والاضطرابات النفسية.
ويُعتقد أن جون،
القادمة
من
جزيرة
أران في إسكتلندا، التقت برينتيريا عبر الإنترنت بعد انتقالها إلى
الولايات المتحدة
للعمل في مكتب محاماة.
وقد شوهدت آخر مرة على قيد الحياة في الرابع من أيلول، وفقًا لوثائق المحكمة.
وبعد العثور على رينتيريا مصابًا بجرح في ساعده في مقاطعة فينتورا شمال غربي
هوليوود
، بدأ المحققون تحقيقًا وفتشوا ممتلكات الزوجين بحثًا عن أدلة، فيما أكدت ضابطة الشرطة نورما آيزنمان أن التحقيق جاء بعد تلقي معلومات عن جريمة قتل محتملة في هوليوود.
