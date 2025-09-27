فضيحة جنسية تهز مدرسة ثانوية

Advertisement

كشفت صحيفة " بوست" عن فضيحة جديدة داخل في السفلى، بعد إيقاف موظف ثالث عن العمل وسط تحقيقات في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي تجاه الطلاب.الموظف الموقوف، البالغ من العمر 36 عامًا ويعمل مساعدًا مجتمعيًا في إدارة التعليم بمدينة نيويورك منذ 2017، يواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي مع طالبة مهاجرة من تتحدث بشكل محدود. ورغم أن الاتهامات لم تُثبت بعد في التقارير الرسمية، ولم توجه له تهم جنائية حتى الآن، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف "المفوض الخاص للتحقيق في مدارس المدينة".وبحسب الصحيفة، تم الانتهاك المزعوم بعد أن قرأت والدة الطالبة رسائل نصية بينها وبين الموظف وأبلغت مسؤولي المدرسة. ويخضع المساعد الجديد للتحقيق في نفس المدرسة التي شهدت سابقًا قضايا مشابهة، منها قضية فالنتاين، المساعدة السابقة التي فصلت عام 2023 بعد ثبوت إقامتها علاقة جنسية مع طالب يبلغ 17 عامًا ثلاث مرات على الأقل خلال فترات الغداء المدرسية في مايو/ أيار 2022.كما أن هناك مساعدًا آخر في المدرسة نفسها يخضع لتحقيق منفصل بزعم ممارسة الجنس مع طالبة وسرقة 5000 دولار منها، وقد تم إيقافه عن العمل دون أجر في انتظار نتائج التحقيق.هذه المتتالية أثارت صدمة واسعة بين الأهالي، الذين أعربوا عن قلقهم العميق من معايير اختيار الموظفين في مدارس المدينة. وقالت والدة أحد الطلاب للصحيفة: "هذه أمور لا يجب أن تحدث. نحن بحاجة إلى فحص دقيق لكل من يعمل مع أطفالنا لضمان سلامتهم وثقتنا".