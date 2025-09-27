في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم وهذا سعره الخيالي

Advertisement

كشفت شركة متخصصة في والمجوهرات عن أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم، بقيمة 1,088,000 دولار أميركي، خلال حفل أقيم في الشارقة على هامش الـ56 من معرض للساعات والمجوهرات 2025.الفستان، الذي أطلق عليه اسم "حُلّة دبي"، حاز اعترافًا رسميًا من كأغلى فستان ذهبي في العالم، حيث جرى تصميمه يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا بوزن 8,810.5 غرام من الصلب.واستغرق إنجازه 966 ساعة من العمل اليدوي، وضمّ إلى جانبه تاجًا ذهبيًا وعقدًا فريدًا، ما أضفى عليه لمسة ملكية جعلته محط أنظار زوار المعرض.