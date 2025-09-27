Advertisement

منوعات

في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم وهذا سعره الخيالي

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1422365-638946142413526865.webp
Doc-P-1422365-638946142413526865.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة متخصصة في الذهب والمجوهرات عن أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم، بقيمة 1,088,000 دولار أميركي، خلال حفل أقيم في الشارقة على هامش الدورة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025.
Advertisement

الفستان، الذي أطلق عليه اسم "حُلّة دبي"، حاز اعترافًا رسميًا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى فستان ذهبي في العالم، حيث جرى تصميمه يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا بوزن 8,810.5 غرام من الذهب الخالص الصلب.

واستغرق إنجازه 966 ساعة من العمل اليدوي، وضمّ إلى جانبه تاجًا ذهبيًا وعقدًا فريدًا، ما أضفى عليه لمسة ملكية جعلته محط أنظار زوار المعرض.
أغلى فستان ذهبى فى العالم
مواضيع ذات صلة
واحدة من أندر القطع العلمية في العالم... تحفة "باسكالين" في المزاد بسعر خيالي!
lebanon 24
28/09/2025 04:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"عالم كيكي الخيالي": مسكن مشترك للنساء فقط في الصين للهروب من الضغوط
lebanon 24
28/09/2025 04:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ سعره؟
lebanon 24
28/09/2025 04:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء… إليكم قائمة أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم
lebanon 24
28/09/2025 04:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الشرق الأوسط

الذهب الخالص

شركة م

الدورة

الخال

الذهب

هرات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:58 | 2025-09-27
13:26 | 2025-09-27
09:35 | 2025-09-27
08:31 | 2025-09-27
04:00 | 2025-09-27
03:20 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24