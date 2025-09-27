24
منوعات
في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم وهذا سعره الخيالي
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة متخصصة في
الذهب
والمجوهرات عن أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم، بقيمة 1,088,000 دولار أميركي، خلال حفل أقيم في الشارقة على هامش
الدورة
الـ56 من معرض
الشرق الأوسط
للساعات والمجوهرات 2025.
الفستان، الذي أطلق عليه اسم "حُلّة دبي"، حاز اعترافًا رسميًا من
موسوعة جينيس للأرقام القياسية
كأغلى فستان ذهبي في العالم، حيث جرى تصميمه يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا بوزن 8,810.5 غرام من
الذهب الخالص
الصلب.
واستغرق إنجازه 966 ساعة من العمل اليدوي، وضمّ إلى جانبه تاجًا ذهبيًا وعقدًا فريدًا، ما أضفى عليه لمسة ملكية جعلته محط أنظار زوار المعرض.
