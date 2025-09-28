Advertisement

منوعات

بعد زواج دام 52 عاماً... زوجان أنهيا حياتهما بطريقة مروّعة!

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1422533-638946704857074642.jpg
Doc-P-1422533-638946704857074642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة إنتحار مشترك، سقط الزوجان المسنان ديفيد وسوزان جيفكوك في مدينة ويتبي البريطانية من منحدر بارتفاع 55 متراً.
Advertisement

وترك الزوجان رسالة جاء فيها: "سوزان تريد مرافقتي"، فيما عُثر على رسالة مماثلة لدى محامٍ عبر مكتب المحاماة المحلي.

وأوضح التحقيق أن الثنائيّ خططا ليومهما الأخير بدقة، وابتسما أثناء مرورهما بجانب أحد المارة قبل أن تتشابك أيديهما ويسقطا من الجرف، بعد 52 عاماً على زواجهما. (ارم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
​في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
28/09/2025 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس
lebanon 24
28/09/2025 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها أنهى حياتها وطفلاهما داخل المنزل.. جريمة مروعة ضحيتها لاعبة جودو في مصر
lebanon 24
28/09/2025 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
lebanon 24
28/09/2025 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

ارم نيوز

الثنائي

حامات

طاني

ديفي

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:32 | 2025-09-28
05:27 | 2025-09-28
03:57 | 2025-09-28
02:08 | 2025-09-28
23:00 | 2025-09-27
23:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24