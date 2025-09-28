بعد زواج دام 52 عاماً... زوجان أنهيا حياتهما بطريقة مروّعة!

Advertisement

في حادثة إنتحار مشترك، سقط الزوجان المسنان ديفيد وسوزان جيفكوك في مدينة ويتبي من منحدر بارتفاع 55 متراً.وترك الزوجان رسالة جاء فيها: "سوزان تريد مرافقتي"، فيما عُثر على رسالة مماثلة لدى محامٍ عبر مكتب المحاماة المحلي.وأوضح التحقيق أن الثنائيّ خططا ليومهما الأخير بدقة، وابتسما أثناء مرورهما بجانب أحد المارة قبل أن تتشابك أيديهما ويسقطا من الجرف، بعد 52 عاماً على زواجهما. (ارم نيوز)