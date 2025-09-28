دخلا إلى "فيلا" مدير مصرف... وهذا ما حصل معهما!

حاول لصان سرقة هرّة من حديقة ثري في محافظة ، لكن محاولتهما باءت بالفشل.

وألقت القبض على اللصين وهما متلبسان بجريمتهما، حيث تم ضبطهما من قبل صاحب الفيلا الذي يعمل مديرا لأحد المصارف، وسلّمهما إلى لشرطة فوراً. (ارم نيوز)