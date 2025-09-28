Advertisement

دخلا إلى "فيلا" مدير مصرف... وهذا ما حصل معهما!

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:32
حاول لصان سرقة هرّة من حديقة ثري في محافظة الجيزة المصرية، لكن محاولتهما باءت بالفشل. 
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللصين وهما متلبسان بجريمتهما، حيث تم ضبطهما من قبل صاحب الفيلا الذي يعمل مديرا لأحد المصارف، وسلّمهما إلى لشرطة فوراً. (ارم نيوز)
 
 
 
