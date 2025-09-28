طفل فاز بسباق الكبار بالخطأ!

Advertisement

في واقعة لافتة شهدتها ولاية الأميركية عام 2019، تمكّن الطفل لوفيل (9 سنوات) من تحقيق فوز غير مسبوق بعد أن انحرف بالخطأ عن مسار سباق محلي لمسافة 5 كيلومترات، ليجد نفسه في سباق الكبار لمسافة 10 كيلومترات ويعبر أولًا.كانت والدته هيذر تنتظر عند خط النهاية لمسافة 5 كيلومترات، لتتفاجأ بتأخره وغيابه عن الأنظار، بينما كان كايد يواصل الركض على المسار الأطول بعد أن وجّهه أحد المتطوعين عن طريق الخطأ. ورغم إدراكه أن جميع العدّائين حوله من البالغين وأنه يركض مسافة أطول من المعتاد، لم يتوقف وواصل حتى النهاية.أنهى كايد السباق بزمن 48:17 دقيقة، في أول تجربة له على مسافة 10 كيلومترات، وسط دهشة المنظمين وارتياح والدته التي عاشت لحظات من القلق والغضب قبل أن تحتفل بإنجازه.