منوعات

أبراج تواجه صعوبات مالية مع أول أيام الشهر.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:30
مع بداية كل شهر، يشعر كثيرون بثقل مالي جديد.. الفواتير تتراكم، والمشتريات اللازمة تظهر، وتبدو الميزانية أمام اختبار عسير.

في عالم الأبراج، تشير بعض الإشارات الفلكية، وفق خبراء الفلك، إلى أن بعض الأبراج قد تواجه ضغوطًا مالية في بداية الشهر، وربما تحتاج لبذل جهد إضافي لضبط الإنفاق أو مواجهة مفاجآت غير محسوبة. فماذا تقول التوقعات؟
برج الأسد
ينصح مواليد الأسد بالحذر عند دخول فترة تقلبات فلكية في أول الشهر، فغالبًا ما يدفعهم طموحهم لاتخاذ قرارات كبيرة أو استثمارات قد تكون مخاطرة.

برج الدلو
وقد يواجه مواليد الدلو صعوبات مالية بسبب تغييرات فلكية غير متوقعة تؤثر على مصادر الدخل أو الإنفاق.

برج الجوزاء
وعلى الرغم من أن بداية الشهر قد تبدو مواتية لمولود الجوزاء ماليًا، إلا أن هذه البداية قد تحمل إغراءات للإنفاق الزائد.
وقد تتاح له فرص ممتازة للدخل، لكنه يحتاج إلى إدارة حكيمة للمال لتجنب الوقوع في مصاعب مالية خلال الأيام الأولى. (المصراوي)



