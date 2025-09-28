أبراج تواجه صعوبات مالية مع أول أيام الشهر.. هل أنت من بينهم؟

Advertisement

في عالم الأبراج، تشير بعض الإشارات الفلكية، وفق خبراء ، إلى أن بعض الأبراج قد تواجه ضغوطًا مالية في بداية الشهر، وربما تحتاج لبذل جهد إضافي لضبط الإنفاق أو مواجهة مفاجآت غير محسوبة. فماذا تقول التوقعات؟ينصح مواليد بالحذر عند دخول فترة تقلبات فلكية في أول الشهر، فغالبًا ما يدفعهم طموحهم لاتخاذ قرارات كبيرة أو استثمارات قد تكون مخاطرة.وقد يواجه مواليد الدلو صعوبات مالية بسبب تغييرات فلكية غير متوقعة تؤثر على مصادر الدخل أو الإنفاق.وعلى الرغم من أن بداية الشهر قد تبدو مواتية لمولود الجوزاء ماليًا، إلا أن هذه البداية قد تحمل إغراءات للإنفاق الزائد.وقد تتاح له فرص ممتازة للدخل، لكنه يحتاج إلى إدارة حكيمة للمال لتجنب الوقوع في مصاعب مالية خلال الأيام الأولى. (المصراوي)