28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أبراج تواجه صعوبات مالية مع أول أيام الشهر.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية كل شهر، يشعر كثيرون بثقل مالي جديد.. الفواتير تتراكم، والمشتريات اللازمة تظهر، وتبدو الميزانية أمام اختبار عسير.
في عالم الأبراج، تشير بعض الإشارات الفلكية، وفق خبراء
الفلك
، إلى أن بعض الأبراج قد تواجه ضغوطًا مالية في بداية الشهر، وربما تحتاج لبذل جهد إضافي لضبط الإنفاق أو مواجهة مفاجآت غير محسوبة. فماذا تقول التوقعات؟
Advertisement
برج الأسد
ينصح مواليد
الأسد
بالحذر عند دخول فترة تقلبات فلكية في أول الشهر، فغالبًا ما يدفعهم طموحهم لاتخاذ قرارات كبيرة أو استثمارات قد تكون مخاطرة.
برج الدلو
وقد يواجه مواليد الدلو صعوبات مالية بسبب تغييرات فلكية غير متوقعة تؤثر على مصادر الدخل أو الإنفاق.
برج الجوزاء
وعلى الرغم من أن بداية الشهر قد تبدو مواتية لمولود الجوزاء ماليًا، إلا أن هذه البداية قد تحمل إغراءات للإنفاق الزائد.
وقد تتاح له فرص ممتازة للدخل، لكنه يحتاج إلى إدارة حكيمة للمال لتجنب الوقوع في مصاعب مالية خلال الأيام الأولى. (المصراوي)
مواضيع ذات صلة
مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025 هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025 هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً هل أنت من بينها؟
29/09/2025 10:25:12
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تجذب المال ولديها مغناطيس للثروة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تجذب المال ولديها مغناطيس للثروة.. هل أنت من بينها؟
29/09/2025 10:25:12
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس.. هل أنت من بينهم؟
29/09/2025 10:25:12
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم انتشارها العالمي.. "شي إن" تواجه صعوبات في الطرح العام الأولي
Lebanon 24
رغم انتشارها العالمي.. "شي إن" تواجه صعوبات في الطرح العام الأولي
29/09/2025 10:25:12
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
برج الأسد
برج الدلو
الفلك
الأسد
الجوز
مشتري
بيرة
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
في قبضة العدالة... سقوط عصابة اعتدت على فتاة وشاب وسرقتهم في مصر
Lebanon 24
في قبضة العدالة... سقوط عصابة اعتدت على فتاة وشاب وسرقتهم في مصر
03:11 | 2025-09-29
29/09/2025 03:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة في المطار.. العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة!
Lebanon 24
حادثة مروعة في المطار.. العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة!
00:40 | 2025-09-29
29/09/2025 12:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-09-28
28/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:49 | 2025-09-28
28/09/2025 04:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
Lebanon 24
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
16:02 | 2025-09-28
28/09/2025 04:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
03:11 | 2025-09-29
في قبضة العدالة... سقوط عصابة اعتدت على فتاة وشاب وسرقتهم في مصر
00:40 | 2025-09-29
حادثة مروعة في المطار.. العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة!
23:00 | 2025-09-28
برجك اليوم
16:49 | 2025-09-28
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:02 | 2025-09-28
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
16:00 | 2025-09-28
لماذا نشعر بالحزن في الشتاء؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24