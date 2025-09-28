مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!

Advertisement

وبحسب صحيفة "ميرور" ، بدأت القصة عندما عُثر على جثة تحت شاحنة لنقل قصب السكر، ونظرًا لتشابه الملابس وبعض الملامح الجسدية، افترضت عائلته أنه هو، خاصة بعد أن فقدوا الاتصال به لأيام، إذ كان في حالة سُكر واختفى خلال رحلة شرب طويلة.سلمت الشرطة الجثة للعائلة وأقيمت الجنازة سريعًا، لكن بينما كان المعزون يقدمون تعازيهم، دخل الشاب إلى المأتم حيًا وبصحة جيدة، ليصدم الجميع بقوله: "أنا حي!"، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بإعلان وفاته.وأُعيدت الجثة التي تم دفنها عن طريق الخطأ إلى المشرحة للتعرف عليها، ليتبين أنها تعود لرجل آخر يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا، 28 عامًا، من بلدة ديلفين غايو المجاورة.وأعربت عائلة أكوستا عن غضبها الشديد بسبب الإهمال الذي وقع، مؤكدة أن الجثة سُلّمت من دون التحقق المناسب، فيما فتح الأرجنتيني تحقيقًا داخليًا في هذه الحادثة المؤسفة.