Advertisement

منوعات

مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1422674-638946974841179825.png
Doc-P-1422674-638946974841179825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة ألدياريتس شمالي الأرجنتين حادثة صادمة، حين دخل شاب يبلغ من العمر 22 عامًا جنازته معلنًا أنه على قيد الحياة، بعد أن اعتقدت عائلته والسلطات أنه توفي ودُفن بالفعل.
Advertisement

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، بدأت القصة عندما عُثر على جثة تحت شاحنة لنقل قصب السكر، ونظرًا لتشابه الملابس وبعض الملامح الجسدية، افترضت عائلته أنه هو، خاصة بعد أن فقدوا الاتصال به لأيام، إذ كان في حالة سُكر واختفى خلال رحلة شرب طويلة.

سلمت الشرطة الجثة للعائلة وأقيمت الجنازة سريعًا، لكن بينما كان المعزون يقدمون تعازيهم، دخل الشاب إلى المأتم حيًا وبصحة جيدة، ليصدم الجميع بقوله: "أنا حي!"، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بإعلان وفاته.

وأُعيدت الجثة التي تم دفنها عن طريق الخطأ إلى المشرحة للتعرف عليها، ليتبين أنها تعود لرجل آخر يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا، 28 عامًا، من بلدة ديلفين غايو المجاورة.

وأعربت عائلة أكوستا عن غضبها الشديد بسبب الإهمال الذي وقع، مؤكدة أن الجثة سُلّمت من دون التحقق المناسب، فيما فتح مكتب النائب العام الأرجنتيني تحقيقًا داخليًا في هذه الحادثة المؤسفة.
مواضيع ذات صلة
مشهد غريب جداً في بحيرة.. الطحالب الخضراء غزتها!
lebanon 24
29/09/2025 00:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهدٌ غريب... إستقرار سيارة على درج!
lebanon 24
29/09/2025 00:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
lebanon 24
29/09/2025 00:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. وزير يحضر المثلجات للوزراء
lebanon 24
29/09/2025 00:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب النائب العام

النائب العام

مكتب النائب

البريطانية

نائب العام

الأرجنتين

البريطاني

أرجنتيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:49 | 2025-09-28
16:00 | 2025-09-28
14:45 | 2025-09-28
13:37 | 2025-09-28
13:12 | 2025-09-28
10:32 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24