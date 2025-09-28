Advertisement

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:00
الحمل
تدخل اليوم في محادثات مثمرة رغم بعض التحديات. مرونتك في التعامل مع الشريك تخفف التوتر، فيما قد يحمل اليوم خبرًا سارًا أو مفاجأة سارة.
الثور
التشتت الذهني يسيطر على يومك، ما ينعكس على تركيزك. حاول إعادة ترتيب أولوياتك وتجنب النقد الزائد في علاقتك العاطفية.
الجوزاء
مرحلة مهنية مثمرة بانتظارك، مليئة بالأعمال الورقية والإنجازات. رغم القلق، إلا أن طاقتك الإبداعية تدفعك للتألق.
السرطان
تجد أخيرًا قناعة بعملك الحالي بعد فترة طويلة من التردد. هذا يمنحك راحة داخلية، لكن احرص على تخصيص وقت لشريكك بعيدًا عن ضغوط العمل.
الأسد
اللقاءات العملية تفتح أمامك أبوابًا جديدة، فيما يلوح في الأفق أمر عائلي يحتاج للحكمة. الصراحة مع الشريك هي المفتاح لتفادي الخلافات.
العذراء
تصلك أخبار تجعلك تعيد التفكير في قرارات سابقة. كن حذرًا من الاندفاع، وضع أهدافك بوضوح قبل الإقدام على أي خطوة.
الميزان
يومك يحمل مكافآت وفرصًا جديدة، وثقة مديرك بك تفتح أمامك المجال للتميز. على الصعيد العاطفي، انجذابك لشخص ما يضعك أمام خيارات جريئة.
العقرب
اليوم مناسب لإنهاء المهام المؤجلة أو البدء بمشروع جديد. لا تنخدع بالانجذاب السطحي، فالحب الحقيقي موجود في علاقتك الحالية.
القوس
حماسك الذهني والجسدي يمنحك القدرة على إنجاز الكثير. تستعيد شغفك بعملك بعد فترة من الضغوط، وتعيش لحظات مليئة بالحماس.
الجدي
توترات بسيطة مع الشريك قد تزداد إذا لم تتعامل معها بمرونة. ماليًا، ينصحك الفلك بالانتباه لمصاريفك وعدم التبذير.
الدلو
تمر بمرحلة صعبة لكنك قادر على تجاوزها إذا تحليت بالإيجابية. العائلة تعتمد عليك اليوم، فلا تخذلهم.
الحوت
قرار مصيري يلوح في الأفق ويؤثر بشكل كبير على مستقبلك. تعامل مع الشريك بلطف، وتجنب أي تصرف قد يفسر خطأ.
