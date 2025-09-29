28
منوعات
في قبضة العدالة... سقوط عصابة اعتدت على فتاة وشاب وسرقتهم في مصر
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:11
تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية في مصر من ضبط المتهمين بالتعدى على فتاة وسرقتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت
النيابة العامة
لمباشرة التحقيقات.
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من ضبط المتهمين بالتعدى على شاب وسرقتها، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت
النيابة
العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
