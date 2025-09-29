في قبضة العدالة... سقوط عصابة اعتدت على فتاة وشاب وسرقتهم في مصر

Advertisement

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية في مصر من ضبط المتهمين بالتعدى على فتاة وسرقتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات.تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من ضبط المتهمين بالتعدى على شاب وسرقتها، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)