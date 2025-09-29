Advertisement

متفرقات

بعد 6 ساعات.. إنقاذ رجل عالق داخل جدار نفق في إسطنبول

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1422969-638947555236769677.png
Doc-P-1422969-638947555236769677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة إسطنبول التركية حادثة غريبة بعدما علق رجل داخل جدار نفق للسيارات في منطقة "بي أوغلو"، ما استدعى عملية إنقاذ استمرت نحو ست ساعات.
Advertisement

وتعود تفاصيل الحادثة إلى سماع أحد المارة استغاثات تصدر من خلف جدار النفق، ليتبيّن لاحقاً أنّ رجلاً تسلل من فتحة ضيقة ووصل إلى عمق 15 متراً، حيث حوصر بين الصخور والجدار السميك.

ورغم محاولات الشرطة لإخراجه من المدخل ذاته الذي دخل منه، إلا أنّ الجهود باءت بالفشل، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى هدم جزء من جدار النفق المسلح بالحديد للوصول إليه.

وأظهر مقطع مصور عملية الإنقاذ التي انتهت بنجاح، حيث ظهر الرجل منهكاً لكنه قادراً على المشي، فيما كان يتحدث بكلمات غير مفهومة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان مواطناً تركياً أم أجنبياً.

وأعلنت السلطات المحلية أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة دوافع الرجل وراء الدخول إلى ذلك المكان الخطير، وظروف بقائه عالقاً طوال هذه المدة.
 
مواضيع ذات صلة
الكرملين: محادثات بوتين و ترامب قد تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل
lebanon 24
29/09/2025 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
lebanon 24
29/09/2025 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم الأحد... ممنوع المرور داخل نفق المطار
lebanon 24
29/09/2025 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
6 نصائح بشأن سرطان الأمعاء قد تنقذ حياتك
lebanon 24
29/09/2025 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

التركية

التركي

أوغلو

الترك

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
10:48 | 2025-09-29
10:30 | 2025-09-29
10:00 | 2025-09-29
09:25 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24