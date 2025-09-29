26
متفرقات
بعد 6 ساعات.. إنقاذ رجل عالق داخل جدار نفق في إسطنبول
Lebanon 24
29-09-2025
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة إسطنبول
التركية
حادثة غريبة بعدما علق رجل داخل جدار نفق للسيارات في منطقة "بي
أوغلو
"، ما استدعى عملية إنقاذ استمرت نحو ست ساعات.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى سماع أحد المارة استغاثات تصدر من خلف جدار النفق، ليتبيّن لاحقاً أنّ رجلاً تسلل من فتحة ضيقة ووصل إلى عمق 15 متراً، حيث حوصر بين الصخور والجدار السميك.
ورغم محاولات الشرطة لإخراجه من المدخل ذاته الذي دخل منه، إلا أنّ الجهود باءت بالفشل، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى هدم جزء من جدار النفق المسلح بالحديد للوصول إليه.
وأظهر مقطع مصور عملية الإنقاذ التي انتهت بنجاح، حيث ظهر الرجل منهكاً لكنه قادراً على المشي، فيما كان يتحدث بكلمات غير مفهومة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان مواطناً تركياً أم أجنبياً.
وأعلنت السلطات المحلية أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة دوافع الرجل وراء الدخول إلى ذلك المكان الخطير، وظروف بقائه عالقاً طوال هذه المدة.
