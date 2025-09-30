على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)

Advertisement

وأفاد بيان للشرطة الوطنية الفلبينية على أن أحد السكان اكتشف الرضيعة، وتم نقلها فورًا إلى مستشفى توغويغاراو العام، حيث أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة.ووفقًا لموقع Newsflare الإخباري، يُعتقد أن الطفلة وُلدت قبل أقل من 24 ساعة، وعُثر عليها مع الحبل السري مقصوصًا.وأظهر مقطع فيديو مؤلم الرضيعة وهي تتلوى داخل الصندوق بجانب الطريق، ما أثار صدمة السكان.