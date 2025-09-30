Advertisement

منوعات

على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:28
A-
A+

Doc-P-1423310-638948179873733456.jpeg
Doc-P-1423310-638948179873733456.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت الشرطة الفلبينية على طفلة حديثة الولادة مهملة داخل صندوق من الورق المقوى على جانب طريق في مدينة تيغويغاراو، ما أثار تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية والديها.
Advertisement


وأفاد بيان للشرطة الوطنية الفلبينية على فيسبوك أن أحد السكان اكتشف الرضيعة، وتم نقلها فورًا إلى مستشفى توغويغاراو العام، حيث أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة.


ووفقًا لموقع Newsflare الإخباري، يُعتقد أن الطفلة وُلدت قبل أقل من 24 ساعة، وعُثر عليها مع الحبل السري مقصوصًا.


وأظهر مقطع فيديو مؤلم الرضيعة وهي تتلوى داخل الصندوق بجانب الطريق، ما أثار صدمة السكان.

مواضيع ذات صلة
في كسروان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة
lebanon 24
30/09/2025 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تبيّن أنها والدته.. اعتقال طالبة بعد العثور على جثة رضيع داخل خزانتها
lebanon 24
30/09/2025 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
lebanon 24
30/09/2025 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع
lebanon 24
30/09/2025 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلبينية

مع الحب

فلبينية

فيسبوك

بينيت

باري

الصن

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:44 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
03:09 | 2025-09-30
02:17 | 2025-09-30
01:53 | 2025-09-30
23:07 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24