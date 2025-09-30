Advertisement

منوعات

بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1423377-638948242166314884.jpg
Doc-P-1423377-638948242166314884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم طفل يبلغ من العمر ست سنوات مثالًا رائعًا على الشجاعة والذكاء بعد أن ساعد في إنقاذ حياة والدته المعنّفة والمحتجزة في ولاية آيوا الأميركية.
 

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أرسل الطفل مذكرة إلى سائق الحافلة المدرسية صباحًا يطلب فيها الاتصال بالرقم 911. استجاب السائق فورًا وأبلغ السلطات، التي هرعت إلى منزل الأسرة للتحقيق.
Advertisement
 

وعند وصول الشرطة إلى المنزل في مدينة ويستجيت الريفية، اكتشفوا أن الأم محتجزة ضد إرادتها من قبل جلينروي ميلر (29 عامًا)، المتهم بالاعتداء عليها عدة مرات خلال الليل، بما في ذلك ركلها بقوة أدّت إلى كسر ضلعين وثقب رئتها.


وتم توجيه تهم الاختطاف المسلح، والإيذاء المتعمد، والعنف الأسري، والاعتداء بقصد إلحاق إصابات خطيرة، وعرقلة اتصالات الطوارئ إلى ميلر، الذي تم احتجازه بكفالة قدرها 1500 دولار، كما احتجزته هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.


يذكر أن الأم لم تتمكن من طلب المساعدة مباشرة أمام المشتبه به، لذلك كتبت ملاحظة وسلمتها لطفلها الصغير، الذي كان في الصف الأول الابتدائي حينها، ما ساعد في استدعاء الشرطة وإنقاذ حياتها.
مواضيع ذات صلة
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
lebanon 24
30/09/2025 14:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق
lebanon 24
30/09/2025 14:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في مول عربي.. ممرضة مصرية تنقذ حياة مسن
lebanon 24
30/09/2025 14:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
​في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
30/09/2025 14:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الجمارك

المعن

عمر س

ميلر

طاني

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:44 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
02:17 | 2025-09-30
01:53 | 2025-09-30
00:28 | 2025-09-30
23:07 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24