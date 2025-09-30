بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!

Advertisement

وبحسب صحيفة ميرور ، أرسل الطفل مذكرة إلى سائق الحافلة المدرسية صباحًا يطلب فيها الاتصال بالرقم 911. استجاب السائق فورًا وأبلغ السلطات، التي هرعت إلى منزل الأسرة للتحقيق.وعند وصول الشرطة إلى المنزل في مدينة ويستجيت الريفية، اكتشفوا أن الأم محتجزة ضد إرادتها من قبل جلينروي (29 عامًا)، المتهم بالاعتداء عليها عدة مرات خلال الليل، بما في ذلك ركلها بقوة أدّت إلى كسر ضلعين وثقب رئتها.وتم توجيه تهم الاختطاف المسلح، والإيذاء المتعمد، والعنف الأسري، والاعتداء بقصد إلحاق إصابات خطيرة، وعرقلة اتصالات الطوارئ إلى ميلر، الذي تم احتجازه بكفالة قدرها 1500 دولار، كما احتجزته هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.يذكر أن الأم لم تتمكن من طلب المساعدة مباشرة أمام المشتبه به، لذلك كتبت ملاحظة وسلمتها لطفلها الصغير، الذي كان في الصف الأول الابتدائي حينها، ما ساعد في استدعاء الشرطة وإنقاذ حياتها.