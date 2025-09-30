29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
Lebanon 24
30-09-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم طفل يبلغ من العمر ست سنوات مثالًا رائعًا على الشجاعة والذكاء بعد أن ساعد في إنقاذ حياة والدته المعنّفة والمحتجزة في ولاية آيوا الأميركية.
وبحسب صحيفة ميرور
البريطانية
، أرسل الطفل مذكرة إلى سائق الحافلة المدرسية صباحًا يطلب فيها الاتصال بالرقم 911. استجاب السائق فورًا وأبلغ السلطات، التي هرعت إلى منزل الأسرة للتحقيق.
Advertisement
وعند وصول الشرطة إلى المنزل في مدينة ويستجيت الريفية، اكتشفوا أن الأم محتجزة ضد إرادتها من قبل جلينروي
ميلر
(29 عامًا)، المتهم بالاعتداء عليها عدة مرات خلال الليل، بما في ذلك ركلها بقوة أدّت إلى كسر ضلعين وثقب رئتها.
وتم توجيه تهم الاختطاف المسلح، والإيذاء المتعمد، والعنف الأسري، والاعتداء بقصد إلحاق إصابات خطيرة، وعرقلة اتصالات الطوارئ إلى ميلر، الذي تم احتجازه بكفالة قدرها 1500 دولار، كما احتجزته هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
يذكر أن الأم لم تتمكن من طلب المساعدة مباشرة أمام المشتبه به، لذلك كتبت ملاحظة وسلمتها لطفلها الصغير، الذي كان في الصف الأول الابتدائي حينها، ما ساعد في استدعاء الشرطة وإنقاذ حياتها.
مواضيع ذات صلة
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
Lebanon 24
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
30/09/2025 14:22:23
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق
Lebanon 24
أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق
30/09/2025 14:22:23
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في مول عربي.. ممرضة مصرية تنقذ حياة مسن
Lebanon 24
في مول عربي.. ممرضة مصرية تنقذ حياة مسن
30/09/2025 14:22:23
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
30/09/2025 14:22:23
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
الجمارك
المعن
عمر س
ميلر
طاني
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
Lebanon 24
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
05:44 | 2025-09-30
30/09/2025 05:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
Lebanon 24
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
04:03 | 2025-09-30
30/09/2025 04:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
Lebanon 24
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
02:17 | 2025-09-30
30/09/2025 02:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
01:53 | 2025-09-30
30/09/2025 01:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
00:28 | 2025-09-30
30/09/2025 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:44 | 2025-09-30
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
04:03 | 2025-09-30
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
02:17 | 2025-09-30
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
01:53 | 2025-09-30
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
00:28 | 2025-09-30
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
23:07 | 2025-09-29
برجك اليوم
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24