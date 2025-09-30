29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت شرطة محافظة الحديدة في اليمن القبض على شاب متهم بابتزاز فتاة، ما دفعها إلى الانتحار بعد معاناة من أزمة نفسية خانقة، تاركة خلفها رسالة وداع مؤلمة لوالدها، في حادثة أثارت موجة صدمة واسعة في الرأي العام.
Advertisement
وأوضحت الشرطة في بيان أنها"ألقت القبض على المدعو
يوسف سالم
محمد دوم، 28 عاماً، والمتهم بارتكاب جريمة تشويه سمعة المجني عليها فداء إبراهيم غالب، 25 عاماً."
وأوضحت الشرطة أن "ما ارتكبه المتهم أدّى بالمجني عليها إلى الإقدام على الانتحار بتاريخ 24 أيلول الجاري، نتيجة ما تعرضت له من ضغط نفسي وتشويه سمعة"، بحسب البيان.
وأكدت شرطة مديرية أمن مدينة المنيرة التي شهدت الواقعة أنها "تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة بقية الملابسات، وستتم إحالته إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
وكان الرأي العام اليمني شهد موجة واسعة من التعاطف مع الفتاة والغضب تجاه الشاب، لاسيما بعد تداول الرسالة الإنسانية التي بعثت بها المجني عليها إلى والدها تؤكد فيها أنها "لم تعد تحتمل الحياة وتسير في طريق لا نهاية لها إلا الموت"، على حد تعبيرها.
مواضيع ذات صلة
توفيت بطريقة مأساوية.. العثور على جثة فتاة تحت جسر الزوق
Lebanon 24
توفيت بطريقة مأساوية.. العثور على جثة فتاة تحت جسر الزوق
30/09/2025 14:22:29
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوات رقابية للأهل لمراقبة أطفالهم على "تشات جي بي تي".. بعد حادثة مأساوية
Lebanon 24
أدوات رقابية للأهل لمراقبة أطفالهم على "تشات جي بي تي".. بعد حادثة مأساوية
30/09/2025 14:22:29
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
30/09/2025 14:22:29
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)
Lebanon 24
حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)
30/09/2025 14:22:29
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف سالم
سالم محمد
محمد د
الملا
ساني
اسيم
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
Lebanon 24
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
05:44 | 2025-09-30
30/09/2025 05:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
03:09 | 2025-09-30
30/09/2025 03:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
Lebanon 24
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
02:17 | 2025-09-30
30/09/2025 02:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
01:53 | 2025-09-30
30/09/2025 01:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
00:28 | 2025-09-30
30/09/2025 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:44 | 2025-09-30
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
03:09 | 2025-09-30
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
02:17 | 2025-09-30
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
01:53 | 2025-09-30
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
00:28 | 2025-09-30
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
23:07 | 2025-09-29
برجك اليوم
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24