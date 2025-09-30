Advertisement

منوعات

حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها

30-09-2025 | 04:03
ألقت شرطة محافظة الحديدة في اليمن القبض على شاب متهم بابتزاز فتاة، ما دفعها إلى الانتحار بعد معاناة من أزمة نفسية خانقة، تاركة خلفها رسالة وداع مؤلمة لوالدها، في حادثة أثارت موجة صدمة واسعة في الرأي العام.
وأوضحت الشرطة في بيان أنها"ألقت القبض على المدعو يوسف سالم محمد دوم، 28 عاماً، والمتهم بارتكاب جريمة تشويه سمعة المجني عليها فداء إبراهيم غالب، 25 عاماً."

وأوضحت الشرطة أن "ما ارتكبه المتهم أدّى بالمجني عليها إلى الإقدام على الانتحار بتاريخ 24 أيلول الجاري، نتيجة ما تعرضت له من ضغط نفسي وتشويه سمعة"، بحسب البيان.


وأكدت شرطة مديرية أمن مدينة المنيرة التي شهدت الواقعة أنها "تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة بقية الملابسات، وستتم إحالته إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".


وكان الرأي العام  اليمني شهد موجة واسعة من التعاطف مع الفتاة والغضب تجاه الشاب، لاسيما بعد تداول الرسالة الإنسانية التي بعثت بها المجني عليها إلى والدها تؤكد فيها أنها "لم تعد تحتمل الحياة وتسير في طريق لا نهاية لها إلا الموت"، على حد تعبيرها.
يوسف سالم

سالم محمد

محمد د

الملا

ساني

اسيم

