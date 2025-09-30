Advertisement

منوعات

العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة في مصر

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:30
تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية في مصر، من جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة رضيع حديث الولادة، داخل كيس بلاستيكى، وسط القمامة، بأحد شوارع شبرا الخيمة، حيث أثار المشهد حالة من الاستياء بين أبناء المدينة، مطالبين بسرعة ضبط المتسببين بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.
انتقلت على الفور قوة من المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، كما جرى استدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لرضيع حديث الولادة وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحرى عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة، لتحديد هوية من قام بإلقاء الطفل فى القمامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه. (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24