منوعات

مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:52
أثار مطعم في برشلونة جدلا واسعا بسبب أسلوبه الغريب في استقبال الزبائن الذين يأتون لتناول الطعام بمفردهم، حيث يعمد نادل إلى وضع دمية دب عملاقة على المقعد المقابل للزبون الوحيد.
ورأى بعض المتابعين أن اللفتة طريفة، غير أنّ البعض الآخر اعتبرها مزعجة وغير مريحة. (ارم نيوز)
 
 
 
ارم نيوز

دميت

