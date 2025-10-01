مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!

أثار مطعم في جدلا واسعا بسبب أسلوبه الغريب في استقبال الزبائن الذين يأتون لتناول الطعام بمفردهم، حيث يعمد نادل إلى وضع دمية دب عملاقة على المقعد المقابل للزبون الوحيد.

Advertisement



ورأى بعض المتابعين أن اللفتة طريفة، غير أنّ البعض الآخر اعتبرها مزعجة وغير مريحة. (ارم نيوز)