25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب "قنبلة"... إخلاء ركاب طائرة في المطار بشكل عاجل!
Lebanon 24
01-10-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقفت رحلة جوية في
مطار بروكسل الدولي
"زافينتيم"، اليوم الأربعاء، بعد تلقي السلطات تهديدًا محتملًا بوجود قنبلة
على متن الطائرة
.
Advertisement
وكان من المقرر، بحسب صحيفة "ميرور"، أن تقلع الرحلة المتجهة إلى
برلين
حوالي الساعة 9:30 صباحًا، إلا أن الشرطة الفيدرالية أصدرت تنبيهًا عاجلًا، ما دفع طاقم الطائرة إلى توجيهها نحو مكان آمن على المدرج وإخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم.
وقال نيكو كاردون، المتحدث باسم خطوط
بروكسل
الجوية: "تم توجيه الطائرة إلى مكان آمن، والجميع بخير. فريقنا يقدم المساعدة للركاب ونتعاون مع السلطات في التحقيق الجاري".
وأضاف متحدث آخر باسم
مطار بروكسل
، أن خدمات
المطار
تعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اضطرابات للمسافرين الآخرين.
وأعلنت السلطات أنها بدأت تحقيقًا شاملاً، تضمن تفتيش الطائرة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي خطر على السلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
Lebanon 24
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
02/10/2025 01:27:50
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لـ 119 مريضا ومصابا من قطاع غزة برفقة ذويهم
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لـ 119 مريضا ومصابا من قطاع غزة برفقة ذويهم
02/10/2025 01:27:50
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
02/10/2025 01:27:50
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
02/10/2025 01:27:50
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بروكسل الدولي
على متن الطائرة
بروكسل الدولي
مطار بروكسل
الفيدرالي
المطار
بروكسل
برلين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عام فقط من زواجهما… زوجان يقرران الطلاق والسبب حيواناتهما الأليفة!
Lebanon 24
بعد عام فقط من زواجهما… زوجان يقرران الطلاق والسبب حيواناتهما الأليفة!
15:45 | 2025-10-01
01/10/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار كنيسة في إثيوبيا
Lebanon 24
عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار كنيسة في إثيوبيا
09:52 | 2025-10-01
01/10/2025 09:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!
Lebanon 24
مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!
07:52 | 2025-10-01
01/10/2025 07:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب
Lebanon 24
بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب
06:00 | 2025-10-01
01/10/2025 06:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيكاسو 2030".. أول متحف مفتوح للفنان العالمي في باريس
Lebanon 24
"بيكاسو 2030".. أول متحف مفتوح للفنان العالمي في باريس
05:00 | 2025-10-01
01/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:45 | 2025-10-01
بعد عام فقط من زواجهما… زوجان يقرران الطلاق والسبب حيواناتهما الأليفة!
09:52 | 2025-10-01
عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار كنيسة في إثيوبيا
07:52 | 2025-10-01
مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!
06:00 | 2025-10-01
بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب
05:00 | 2025-10-01
"بيكاسو 2030".. أول متحف مفتوح للفنان العالمي في باريس
04:49 | 2025-10-01
في ميونيخ.. رجل يفجر منزل عائلته وينتحر وسط انفجارات وإطلاق نار
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24