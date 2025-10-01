بسبب "قنبلة"... إخلاء ركاب طائرة في المطار بشكل عاجل!

Advertisement

وكان من المقرر، بحسب صحيفة "ميرور"، أن تقلع الرحلة المتجهة إلى حوالي الساعة 9:30 صباحًا، إلا أن الشرطة الفيدرالية أصدرت تنبيهًا عاجلًا، ما دفع طاقم الطائرة إلى توجيهها نحو مكان آمن على المدرج وإخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم.وقال نيكو كاردون، المتحدث باسم خطوط الجوية: "تم توجيه الطائرة إلى مكان آمن، والجميع بخير. فريقنا يقدم المساعدة للركاب ونتعاون مع السلطات في التحقيق الجاري".وأضاف متحدث آخر باسم ، أن خدمات تعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اضطرابات للمسافرين الآخرين.وأعلنت السلطات أنها بدأت تحقيقًا شاملاً، تضمن تفتيش الطائرة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي خطر على السلامة العامة.