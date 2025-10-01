Advertisement

منوعات

بسبب "قنبلة"... إخلاء ركاب طائرة في المطار بشكل عاجل!

Lebanon 24
01-10-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1424120-638949576844564942.webp
Doc-P-1424120-638949576844564942.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقفت رحلة جوية في مطار بروكسل الدولي "زافينتيم"، اليوم الأربعاء، بعد تلقي السلطات تهديدًا محتملًا بوجود قنبلة على متن الطائرة.
Advertisement


وكان من المقرر، بحسب صحيفة "ميرور"، أن تقلع الرحلة المتجهة إلى برلين حوالي الساعة 9:30 صباحًا، إلا أن الشرطة الفيدرالية أصدرت تنبيهًا عاجلًا، ما دفع طاقم الطائرة إلى توجيهها نحو مكان آمن على المدرج وإخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم.
 

وقال نيكو كاردون، المتحدث باسم خطوط بروكسل الجوية: "تم توجيه الطائرة إلى مكان آمن، والجميع بخير. فريقنا يقدم المساعدة للركاب ونتعاون مع السلطات في التحقيق الجاري".


وأضاف متحدث آخر باسم مطار بروكسل، أن خدمات المطار تعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اضطرابات للمسافرين الآخرين.


وأعلنت السلطات أنها بدأت تحقيقًا شاملاً، تضمن تفتيش الطائرة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي خطر على السلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
lebanon 24
02/10/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لـ 119 مريضا ومصابا من قطاع غزة برفقة ذويهم
lebanon 24
02/10/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
lebanon 24
02/10/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
lebanon 24
02/10/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار بروكسل الدولي

على متن الطائرة

بروكسل الدولي

مطار بروكسل

الفيدرالي

المطار

بروكسل

برلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:45 | 2025-10-01
09:52 | 2025-10-01
07:52 | 2025-10-01
06:00 | 2025-10-01
05:00 | 2025-10-01
04:49 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24