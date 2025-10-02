في اسكتلندا.. طالب ينتحر يوم تخرجه لهذا السبب

Advertisement

أثارت وفاة الطالب الجامعي إيثان (23 عاماً) من حالة من الحزن العميق والجدل الواسع في الأوساط الأكاديمية ، بعدما أقدم على الانتحار نتيجة خطأ إداري اعتُبر السبب لمعاناته النفسية.القصة تعود إلى أيلول 2024، حين تلقى براون، المتفوق في دراسته بتخصص الجغرافيا، إشعاراً خاطئاً من الجامعة يفيد بأنه لا يملك الاعتمادات الكافية للتخرج. ومنذ تلك اللحظة، بدأت حالته النفسية بالتدهور، وصولاً إلى اليوم المقرر لحفل التخرج حيث أنهى حياته بمأساوية.والدته، تريسي سكوت، تحدثت بمرارة لوسائل الإعلام قائلة: "أستيقظ كل يوم وأظن أن ما حدث مجرد كابوس… لكنه الواقع"، مؤكدة أن الصدمة لا تُحتمل.الجامعة من جانبها اعترفت بالخطأ، وأوضحت أن ما جرى كان "حادثاً فردياً" كان يجب كشفه في لجنة الامتحانات، وكلفت أستاذاً متقاعداً بإعداد تقرير داخلي شاركته مع الأسرة، وقدمت اعتذاراً رسمياً.لكن محامي العائلة، عامر أنور، أكد أن براون كان قد حذر الجامعة سابقاً من مشاكله النفسية دون أن تتم إحالته إلى خدمات الدعم النفسي، معتبراً أن المؤسسة التعليمية "خذلته"، مضيفاً: "نريد ضمان ألا يعيش أي طالب نفس المأساة مرة أخرى."