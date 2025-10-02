Advertisement

متفرقات

رعب في حفل راب بأميركا.. مراهق يعتدي على رجل مسن

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:30
Doc-P-1424383-638950117454957209.png
Doc-P-1424383-638950117454957209.png photos 0
شهدت مدينة كانساس الأميركية واقعة صادمة خلال حفل راب لفرقة NBA YoungBoy في مركز "تي-موبايل"، حين أقدم مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً على الاعتداء بعنف على رجل مسن عمره 66 عاماً يدعى توماس شلانغ.

الحادث وقع يوم 21 أيلول حين طلب الضحية من المراهق الانتقال إلى مقعده الصحيح، لكن الأخير فقد أعصابه وانهال عليه باللكمات. أظهرت تسجيلات الفيديو سقوط شلانغ أرضاً بينما وجهه مغطى بالدماء، قبل أن يتدخل الحضور لإبعاد المعتدي الذي تسبب في كسر أنف الضحية وإصابته بكدمات خطيرة.
شلانغ تحدث للإعلام قائلاً: "الأمر كان مروعاً، تلقيت ضربات على رأسي وسقطت أرضاً. كنت قلقاً على سلامة الحاضرين من شدة غضبه."

الشاهد على الحادث، روبرت ماكدانيال، أوضح أن المشكلة بدأت بسبب خطأ في مكان الجلوس، مضيفاً: "لدينا أزمة حقيقية مع جيل من المراهقين لا يعرف كيف يتعامل مع مشاعره."

السلطات الأمريكية وجهت للمراهق تهمتين: جناية اعتداء وجنحة اعتداء. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في محكمة الأحداث خلف أبواب مغلقة التزاماً بقوانين ولاية ميسوري الخاصة بسرية القاصرين.
متفرقات

منوعات

محكمة الأحداث

الأمريكية

حكمت ال

بات على

التزام

أمريكي

موبايل

روبرت

