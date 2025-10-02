Advertisement

متفرقات

إضراب مخرج مصري عن الطعام يثير أزمة حول فيلم "اختيار مريم"

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:30
تفاقمت أزمة فيلم "اختيار مريم" بعدما أعلن مخرجه الشاب محمود يحيى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم عرض فيلمه، رغم أن إدارة سينما زاوية وافقت لاحقاً على عرضه.

خطوة يحيى قوبلت بانقسام واضح داخل الوسط الفني؛ فبينما تعاطف البعض معه ورأوا في تصرفه تعبيراً عن المظلومية، اعتبر آخرون أن اللجوء إلى "الضغط الجسدي" لتجاوز عوائق الصناعة سلوك خطير يضر بمستقبل السينما.
المخرج كريم الشناوي حذر من خطورة هذا النهج، قائلاً: "الفن ليس ساحة حرب، الحقوق تُنتزع بالحوار، لا بالجسد والإضراب. المظلومية قد تدفع الفنان لقرارات انفعالية تقوض مستقبله."

بدوره، انتقد المخرج كريم العدل موقف يحيى بحدة، قائلاً: "إضرابك ليس انتحاراً بدنياً فقط، بل هو انتحار فني كامل. أنت عدو نفسك الأول قبل أي دار عرض أو موزع."

الأزمة أثارت نقاشاً أكبر حول حرية الإبداع وآليات التوزيع السينمائي في مصر، حيث يرى بعض النقاد أن تصرفات يحيى، مهما كان دافعها، قد تؤثر سلباً على علاقاته المستقبلية مع المنتجين والموزعين، وتضعف فرص أعماله المقبلة.
