"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك

- هل الله يعاقب الناس أم ينقذهم؟

- ولماذا يغيب الردّ عن دعواته؟

- التصوير: لويس فيرير ومارسيل باسكوال

- المونتاج: جيرارد دكاش ونيكولاس

- تصميم الصوت: طوني خوري

حقق الفيلم اللبناني "بعذرانِ" للمخرجة سماح القاضي إنجازًا سينمائيًا لافتًا، بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة، ليضع بصمة لبنانية جديدة على الساحة السينمائية العالمية.الفيلم عُرض للمرة الأولى عالميًا ضمن المسابقة الدولية للأفلام الروائية القصيرة في المهرجان، قبل أن يتوَّج بالجائزة الكبرى، في خطوة تؤكد فرادة العمل وقيمته الفنية. المحطة التالية في رحلته الدولية ستكون مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي حيث سيُعرض للمرة الأولى في .قصة تحمل أسئلة وجوديةيتناول "بعذران" حكاية طفل صغير من يواجه وفاة والدته المفاجئة، ما يفتح أمامه باب التساؤلات حول الإيمان والعدالة الإلهية:ومع تصاعد إحباطه، يتّجه الطفل إلى سلوكيات عنيفة ومتمردة على التقاليد التي شكّلت حياته. عبر هذه الرحلة، يرسم الفيلم صورة لأسطورة بروميثيوس لكن بعيون طفل يبلغ ثماني بلدة بعذران.العمل من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، ومن إنتاج دارين حطيط وحنا عطالله (Cinephilia Productions - Route 243)، بدعم من فريدريك إفرام من مؤسسة "فيلم هاوس مينّا".شارك في بطولته كل من: كريم هاني، منير ملاعب وأدهم بوكروم.تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي، فيما تتولى MAD WORLD تسويق الفيلم في الأسواق العالمية، ما يتيح له حضورًا أوسع على خريطة المهرجانات الدولية.