"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك

حقق الفيلم اللبناني القصير
"بعذرانِ" للمخرجة سماح القاضي إنجازًا سينمائيًا لافتًا، بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة، ليضع بصمة لبنانية جديدة على الساحة السينمائية العالمية.
عرض عالمي أول وجائزة كبرى
الفيلم عُرض للمرة الأولى عالميًا ضمن المسابقة الدولية للأفلام الروائية القصيرة في المهرجان، قبل أن يتوَّج بالجائزة الكبرى، في خطوة تؤكد فرادة العمل وقيمته الفنية. المحطة التالية في رحلته الدولية ستكون مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي حيث سيُعرض للمرة الأولى في كندا
.
قصة تحمل أسئلة وجودية
يتناول "بعذران" حكاية طفل صغير من جبل لبنان
يواجه وفاة والدته المفاجئة، ما يفتح أمامه باب التساؤلات حول الإيمان والعدالة الإلهية:
- هل الله يعاقب الناس أم ينقذهم؟
- ولماذا يغيب الردّ عن دعواته؟
ومع تصاعد إحباطه، يتّجه الطفل إلى سلوكيات عنيفة ومتمردة على التقاليد الدينية
التي شكّلت حياته. عبر هذه الرحلة، يرسم الفيلم صورة لأسطورة بروميثيوس لكن بعيون طفل درزي
يبلغ ثماني سنوات من
بلدة بعذران.
فريق عمل لبناني وعالمي
العمل من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، ومن إنتاج دارين حطيط وحنا عطالله (Cinephilia Productions - Route 243)، بدعم من فريدريك إفرام من مؤسسة "فيلم هاوس مينّا".
شارك في بطولته كل من: كريم هاني، منير ملاعب وأدهم بوكروم.
أما تقنيًا:
- التصوير: لويس فيرير ومارسيل باسكوال
- المونتاج: جيرارد دكاش ونيكولاس خوري
- تصميم الصوت: طوني خوري
تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي، فيما تتولى MAD WORLD تسويق الفيلم في الأسواق العالمية، ما يتيح له حضورًا أوسع على خريطة المهرجانات الدولية.