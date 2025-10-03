Advertisement

إليكم ما تحمله الأبراج ليوم السبت 4 تشرين الأول 2025:الحمليتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.الثورحاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.الجوزاءحاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.السرطانتشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن عدم استعجال الأمور على الاطلاق.خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة.الميزانيفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن.قد يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.قد يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.الجدييتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.الدلويتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدّاً.تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه. (السومرية)