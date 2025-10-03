إليكم ما تحمله الأبراج ليوم السبت 4 تشرين الأول 2025:
الحمل
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.
الثور
حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.
الجوزاء
حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.
السرطان
تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة
عدم استعجال الأمور على الاطلاق.
الأسد
خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.
العذراء
يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة.
الميزان
يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن.
العقرب
قد يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.
القوس
قد يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.
الجدي
يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.
الدلو
يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدّاً.
الحوت
تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه. (السومرية)