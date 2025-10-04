Advertisement

تهرّب من الخدمة العسكرية.. ابنتا طبيب والد ترامب تكشفان سراً عن الرئيس الأميركي

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:00
في مقابلة سابقة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت ابنتا الطبيب لاري براونشتاين وهو طبيب عظام أميركي راحل تُدعيان إليسا براونشتاين وشيرون كيسل ان والدهما كان له الدور في إصدار تشخيص طبي للرئيس دونالد ترامب بمرض نتوء العقب كخدمة لفريد ترامب، والد الرئيس الأميركي بهدف تسهيل تجنّب ابنه الخدمة العسكرية خلال حرب فييتنام.
ولفتت الابنتان إلى ان والدهما كان يروي هذه القصة مراراً بين أسرته والأصدقاء، باعتبارها جزءاً من "تاريخ العائلة".

وروتا أن التشخيص جاء في سياق علاقة عمل ومجاملة بين مستأجر وهو والدهما الدكتور براونشتاين وفريد ترامب الذي كان مالك عدة عقارات في نيويورك، إذ كان الطبيب يستأجر مكتبه في جامايكا، كوينز، خلال الستينيات من والد الرئيس.

وحصل التشخيص بمرض نتوء العقب وهو عبارة عن تراكم للكالسيوم على عظم الكعب ويمكن علاجه بالتمارين أو تقويم الأقدام أو الجراحة، بعد سنتين من إعلان ترامب جاهزيته للخدمة واجتيازه الفحص الطبي، وكان قد تأخر عن الخدمة العسكرية 4 مرات لأسباب دراسية، ليصل إجمالي حالات تأجيله واستثناءه من الخدمة إلى 5 مرات.
