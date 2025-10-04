تهرّب من الخدمة العسكرية.. ابنتا طبيب والد ترامب تكشفان سراً عن الرئيس الأميركي

Advertisement

في مقابلة سابقة مع صحيفة " تايمز" الأميركية، كشفت ابنتا الطبيب لاري براونشتاين وهو طبيب عظام أميركي راحل تُدعيان إليسا براونشتاين وشيرون كيسل ان والدهما كان له الدور في إصدار تشخيص طبي للرئيس بمرض نتوء العقب كخدمة لفريد ، والد الرئيس الأميركي بهدف تسهيل تجنّب ابنه خلال حرب فييتنام.ولفتت الابنتان إلى ان والدهما كان يروي هذه القصة مراراً بين أسرته والأصدقاء، باعتبارها جزءاً من "تاريخ العائلة".وروتا أن التشخيص جاء في سياق علاقة عمل ومجاملة بين مستأجر وهو والدهما الدكتور براونشتاين وفريد ترامب الذي كان مالك عدة عقارات في نيويورك، إذ كان الطبيب يستأجر مكتبه في جامايكا، كوينز، خلال الستينيات من والد الرئيس.وحصل التشخيص بمرض نتوء العقب وهو عبارة عن تراكم للكالسيوم على عظم الكعب ويمكن علاجه بالتمارين أو تقويم الأقدام أو الجراحة، بعد سنتين من إعلان ترامب جاهزيته للخدمة واجتيازه الفحص الطبي، وكان قد تأخر عن الخدمة العسكرية 4 مرات لأسباب دراسية، ليصل إجمالي حالات تأجيله واستثناءه من الخدمة إلى 5 مرات.