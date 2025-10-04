28
منوعات
اكتشاف نادر في اليونان.. رصد أول حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب
Lebanon 24
04-10-2025
|
03:00
photos
في منطقة قريبة من مدينة سالونيك شمالي
اليونان
، تمكن علماء من اكتشاف حيوان هجين بين الذئب والكلب وذلك بعدما أكدت الفحوص الجينية وجود حيوان يحمل صفات مشتركة بين النوعين .
وأعلنت منظمة "
كاليستو
" المعنية بحماية الحيوانات المفترسة والأنواع المهددة بالانقراض، أن هذا الاكتشاف يُعد الأول من نوعه الذي يتم توثيقه علمياً في اليونان.
ولفتت عالمة الأحياء إيميليا إيوكيميدو، خلال مؤتمر عقد في
أثينا
، إلى ان التحاليل الجينية أثبتت أن الحيوان هجين بنسبة 45% ذئب و55% كلب، موضحة أنه تم التعرف عليه أثناء فحوص شملت خمسين عينة من ذئاب جُمعت من البر اليوناني.
وأضافت ان مثل هذه الحالات كان يتم تحديدها سابقاً بناءً على الشكل الخارجي فقط في
أوروبا
وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، لكن الدراسات الجينية الحديثة أثبتت أنها أقل شيوعاً مما كان يُعتقد.
ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه أعداد الذئاب في اليونان ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، بفضل حظر الصيد الذي فُرض عام 1983 بموجب اتفاقية "برن" لحماية الحياة البرية.
