Advertisement

منوعات

اكتشاف نادر في اليونان.. رصد أول حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1425026-638951449528645658.jpg
Doc-P-1425026-638951449528645658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في منطقة قريبة من مدينة سالونيك شمالي اليونان، تمكن علماء من اكتشاف حيوان هجين بين الذئب والكلب وذلك بعدما أكدت الفحوص الجينية وجود حيوان يحمل صفات مشتركة بين النوعين . 
Advertisement

 وأعلنت منظمة "كاليستو" المعنية بحماية الحيوانات المفترسة والأنواع المهددة بالانقراض، أن هذا الاكتشاف يُعد الأول من نوعه الذي يتم توثيقه علمياً في اليونان.

ولفتت عالمة الأحياء إيميليا إيوكيميدو، خلال مؤتمر عقد في أثينا، إلى ان التحاليل الجينية أثبتت أن الحيوان هجين بنسبة 45% ذئب و55% كلب، موضحة أنه تم التعرف عليه أثناء فحوص شملت خمسين عينة من ذئاب جُمعت من البر اليوناني.

وأضافت ان مثل هذه الحالات كان يتم تحديدها سابقاً بناءً على الشكل الخارجي فقط في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، لكن الدراسات الجينية الحديثة أثبتت أنها أقل شيوعاً مما كان يُعتقد.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه أعداد الذئاب في اليونان ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، بفضل حظر الصيد الذي فُرض عام 1983 بموجب اتفاقية "برن" لحماية الحياة البرية.
مواضيع ذات صلة
الجميع يفتشّون عن مخرج لا يموت فيه الذئب ولا يفنى فيه الغنم
lebanon 24
04/10/2025 13:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
العمل الهجين: بين مرونة الموظفين وتحديات التواصل
lebanon 24
04/10/2025 13:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أول تقنية ذكاء اصطناعي تمنع حوادث اصطدام الحيوانات بالمركبات
lebanon 24
04/10/2025 13:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء الدنمارك: هناك حرب هجينة تحدث حاليا في أوروبا
lebanon 24
04/10/2025 13:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

اليونان

كاليستو

أوروبا

أثينا

يونان

المعن

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:29 | 2025-10-04
04:00 | 2025-10-04
01:00 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
23:00 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24