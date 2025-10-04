28
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظاً غي عام 2026.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:00
مع دخولنا الفصل الأخير من السنة، يترقب المهتمون بعالم الأبراج التوقعات الفلكية لعام 2026 وما قد تحمله الكواكب من تأثيرات على حياتهم.
ويبدو ان 2026 سيكون عاماً واعداً يحمل الكثير من المفاجآت لكل برج، الا انه ثمة أبراج ستكون أقل حظاً من غيرها في العام الجديد، وفق ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".
من هي الأبراج الأقل حظًا في عام 2026؟
العقرب
مواليد العقرب قد يتعرضون لمفاجآت غير سارة تسبب لهم اضطرابات، خاصة في حياتهم العاطفية، إلى جانب أزمات مالية مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم.
الأسد
قد يواجه مواليد
برج الأسد
فترات من سوء الحظ والارتباك، وقد يتعرض البعض لانفصال عاطفي يؤثر على توازنهم النفسي.
الدلو
مواليد الدلو قد يواجهون تأخيرات غير متوقعة ومجموعة من التحديات والعقبات التي تُشعرهم بالضغط والضيق، ما يتطلب منهم مزيدًا من الصبر والتأني.
الحوت
مواليد
برج الحوت
يشعرون في عام 2026 بضغوطات كبيرة، وقد يواجهون طاقة سلبية وحسد من المحيطين بسبب نجاحهم الملحوظ، مما يؤدي إلى بعض العراقيل في مسارهم.
