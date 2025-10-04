خلال بث مباشر.. لقي حتفه أثناء محاولته صعود قمة جبليّة!

Advertisement

لقي المتسلق الأميركي الشاب بالين حتفه، خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، أثناء محاولته صعود قمة "إل كابيتان" الشهيرة في متنزه "يوسيميتي" الوطني في ولاية .وسقط ميلر بشكل مفاجئ أثناء محاولته استعادة حقائبه العالقة على إحدى الصخور، فيما كان يتابعه الآلاف لحظة وقوع الحادث.