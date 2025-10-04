25
منوعات
خلال بث مباشر.. لقي حتفه أثناء محاولته صعود قمة جبليّة!
Lebanon 24
04-10-2025
|
10:47
photos
لقي المتسلق الأميركي الشاب بالين
ميلر
حتفه، خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، أثناء محاولته صعود قمة "إل كابيتان" الشهيرة في متنزه "يوسيميتي" الوطني في ولاية
كاليفورنيا
.
وسقط ميلر بشكل مفاجئ أثناء محاولته استعادة حقائبه العالقة على إحدى الصخور، فيما كان يتابعه الآلاف لحظة وقوع الحادث.
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
