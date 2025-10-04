Advertisement

منوعات

خلال بث مباشر.. لقي حتفه أثناء محاولته صعود قمة جبليّة!

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:47
لقي المتسلق الأميركي الشاب بالين ميلر حتفه، خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، أثناء محاولته صعود قمة "إل كابيتان" الشهيرة في متنزه "يوسيميتي" الوطني في ولاية كاليفورنيا.
وسقط ميلر بشكل مفاجئ أثناء محاولته استعادة حقائبه العالقة على إحدى الصخور، فيما كان يتابعه الآلاف لحظة وقوع الحادث.
 
 
