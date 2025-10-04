Advertisement

حادثة غريبة.. أنجبت طفلا ثم قتلته وذهبت إلى "ماكدونالدز"

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:31
في قضية صادمة هزّت الرأي العام الأميركي، كشفت وثائق شرطة ليكسينغتون بولاية كنتاكي تفاصيل جديدة عن الطالبة الجامعية لاكين سنيلينغ (21 عامًا)، التي وُجهت إليها تهم بإخفاء ولادة طفلها حديث الولادة والتلاعب بالأدلة بعد العثور على جثة المولود في كيس قمامة داخل خزانتها.
وفقاً للإفادات التي حصلت عليها مجلة People، أنجبت سنيلينغ طفلها فجر 27 آب في غرفتها داخل سكن جامعة كنتاكي، وقالت إنها "نامت فوق الطفل بعد الولادة ثم استيقظت لتجده يتحول إلى اللونين الأزرق والأرجواني". وأضافت أنها لفّت الجنين بمنشفة ووضعته في كيس قمامة إلى جانب المشيمة، ثم خرجت من المنزل "كأن شيئاً لم يحدث".

الأكثر إثارة للجدل، أن سنيلينغ توجهت إلى مطعم ماكدونالدز بعد الولادة لشراء الطعام، قبل أن تزور عيادة الجامعة دون أن تدخلها، ثم عادت إلى منزلها حيث أوقفتها الشرطة بعد أن اكتشف زملاؤها منشفة ملوثة بالدماء.

الشرطة عثرت على جثة الطفل ملفوفة داخل كيس القمامة في خزانة غرفتها، وتم توقيفها على الفور. وبعد التحقيق، وجهت إليها السلطات تهم الاعتداء على جثة، والتلاعب بالأدلة، وإخفاء ولادة طفل، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستواجه تهمة القتل بانتظار نتائج التشريح النهائي.

أُطلق سراح سنيلينغ بكفالة قدرها 100 ألف دولار، وهي الآن تخضع للإقامة الجبرية في منزل عائلتها بولاية تينيسي بانتظار محاكمتها أمام هيئة محلفين كبرى، التي ستقرر ما إذا كانت ستُحال قضيتها إلى المحكمة الجنائية.

