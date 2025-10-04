اليونان تسجّل أول حالة "ذئب-كلب" هجين في تاريخها

Advertisement

وأوضحت عالمة الأحياء في المنظمة، إيميليا إيواكيميدو، أنّ التحاليل أظهرت أن الحيوان يحمل صفات الذئب بنسبة 45% والكلب بنسبة 55%، مشيرة إلى أنّ الاكتشاف جاء ضمن دراسة شملت 50 عينة لذئاب من البرّ اليوناني.وأظهرت دراسة سابقة للمنظمة أنّ أعداد الذئاب في البلاد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 2075 ذئبًا، بينها ثلاثة قطعان على الأقل تعيش قرب .وتتابع "كاليستو" تحقيقًا حول حادثة هجوم ذئب على طفلة صربية في شمال البلاد، ما أعاد الجدل حول تزايد أعداد هذه الحيوانات والمطالبات بضبط انتشارها. (سكاي نيوز)