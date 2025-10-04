Advertisement

منوعات

اليونان تسجّل أول حالة "ذئب-كلب" هجين في تاريخها

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1425374-638952443023799449.png
Doc-P-1425374-638952443023799449.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت منظمة "كاليستو" اليونانية المعنية بالحياة البرية عن أول حالة مؤكدة لهجين يجمع بين الذئب والكلب في اليونان، بعد تحليل جيني لعينة عُثر عليها قرب مدينة ثيسالونيكي.
Advertisement

وأوضحت عالمة الأحياء في المنظمة، إيميليا إيواكيميدو، أنّ التحاليل أظهرت أن الحيوان يحمل صفات الذئب بنسبة 45% والكلب بنسبة 55%، مشيرة إلى أنّ الاكتشاف جاء ضمن دراسة شملت 50 عينة لذئاب من البرّ اليوناني.

وأظهرت دراسة سابقة للمنظمة أنّ أعداد الذئاب في البلاد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 2075 ذئبًا، بينها ثلاثة قطعان على الأقل تعيش قرب أثينا.

وتتابع "كاليستو" تحقيقًا حول حادثة هجوم ذئب على طفلة صربية في شمال البلاد، ما أعاد الجدل حول تزايد أعداد هذه الحيوانات والمطالبات بضبط انتشارها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
اكتشاف نادر في اليونان.. رصد أول حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب
lebanon 24
05/10/2025 11:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مدير وكالة الاستخبارات الدنماركية: روسيا تشن حربا هجينة ضد بلادنا بهدف خلق حالة من عدم اليقين
lebanon 24
05/10/2025 11:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء الدنمارك: هناك حرب هجينة تحدث حاليا في أوروبا
lebanon 24
05/10/2025 11:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
lebanon 24
05/10/2025 11:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونانية

سكاي نيوز

سكاي نيو

كاليستو

أثينا

يونان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:16 | 2025-10-05
01:53 | 2025-10-05
01:26 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-04
12:31 | 2025-10-04
10:47 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24