دواء قتل عددا من الأطفال.. هذه قصته
Lebanon 24
05-10-2025
|
01:53
A-
A+
قررت ثلاث ولايات هندية على الأقل حظر بيع شراب السعال "Coldrif Cough Syrup" بعد وفاة تسعة أطفال دون سن الخامسة نتيجة تناوله، وفق ما أعلنت السلطات المحلية ووزارة الصحة
الهندية
.
وأظهرت التحاليل المخبرية أن الشراب ملوث بمادة ثنائي إيثيلين جليكول (DEG)، وهي مادة سامة تُستخدم في المذيبات الصناعية ويمكن أن تسبب الوفاة حتى بكميات صغيرة. وأكدت الوزارة أن نسبة المادة السامة في العينات تجاوزت الحد المسموح به.
المنتج، المصنّع من قبل شركة Sresan Pharma في ولاية
تاميل نادو
، تم حظره بالكامل في ولايات
ماديا براديش
وتاميل نادو وكيرالا، إضافة إلى وقف بيع جميع منتجات الشركة.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الوفيات المرتبطة بأدوية سعال هندية في السنوات الأخيرة، من بينها وفاة أكثر من 70 طفلًا في غامبيا عام 2022، ما يسلّط الضوء مجددًا على أزمة الرقابة الدوائية في البلاد.
