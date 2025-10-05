دواء قتل عددا من الأطفال.. هذه قصته

Advertisement

وأظهرت التحاليل المخبرية أن الشراب ملوث بمادة ثنائي إيثيلين جليكول (DEG)، وهي مادة سامة تُستخدم في المذيبات الصناعية ويمكن أن تسبب الوفاة حتى بكميات صغيرة. وأكدت الوزارة أن نسبة المادة السامة في العينات تجاوزت الحد المسموح به.المنتج، المصنّع من قبل شركة Sresan Pharma في ولاية ، تم حظره بالكامل في ولايات وتاميل نادو وكيرالا، إضافة إلى وقف بيع جميع منتجات الشركة.وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الوفيات المرتبطة بأدوية سعال هندية في السنوات الأخيرة، من بينها وفاة أكثر من 70 طفلًا في غامبيا عام 2022، ما يسلّط الضوء مجددًا على أزمة الرقابة الدوائية في البلاد.